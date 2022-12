TEKKEN 8: Botschaft von Katsuhiro Harada

Autor:, in / TEKKEN 8

Bandai Namco Entertainment erinnert Spieler an die heute Nacht stattfindenden Game Awards, in der es Neuigkeiten zu TEKKEN 8 geben wird.

In einem neuen Video werden zunächst Szenen aus dem Ankündigungs-Trailer mit Reaktionen von Streamern gezeigt, ehe Chief Producer Katsuhiro Harada selbst auftaucht.

Harada sitzt entspannt in einer weihnachtlichen Kulisse in einem Sessel, hinter ihm knistert ein prasselndes Kaminfeuer. Während er eine Botschaft auf seinem T-Shirt zeigt, in dem auf den heutigen Tag hingewiesen wird, bitte er die Fans darum aufzuhören ihn mit Fragen zu löchern.

Mehr von TEKKEN 8 gibt es dann heute Nacht zu sehen.