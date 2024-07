TEKKEN 8: Details zum Sneaker von Nike und mehr

Autor:, in / TEKKEN 8

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Neue Details zur Nike x TEKKEN 8-Partnerschaft mit dem Nike Air Foamposite One ‚Kazuya Mishima‘ sowie kommende In-Game-Ausrüstung bekannt.

Bandai Namco Europe nutzte eine Bühnenpräsentation und einen Livestream auf der EVO 2024, um eine umfassende Zusammenarbeit mit Nike, Inc. für TEKKEN 8 zu enthüllen, die die weltweit größte Sportschuh- und Bekleidungsmarke in das legendäre Kampfspiel-Universum bringt.

Die Partnerschaft umfasst digitale In-Game-Inhalte, die in diesem Herbst erscheinen, einschließlich digitaler Nike Air Foamposite One Sneaker, die von Jin Kazama und Kazuya Mishima inspiriert sind.

Bandai Namco und Nike kündigten außerdem überraschend an, dass eine limitierte Auflage des Nike Air Foamposite One „Kazuya Mishima“ von den Messebesuchern erworben werden kann.

Auf der EVO traten TEKKEN Project Director Katsuhiro Harada, TEKKEN 8 Game Director Kohei Ikeda und Produzent Michael Murray auf die Bühne, um die Zusammenarbeit mit Nike anzukündigen.

Die Fans erhielten Hinweise darauf, was sie von den Nike-Inhalten im Spiel erwarten können. In einem Trailer wurden verschiedene Charaktere gezeigt, die deutlich gestylte Nike Air Foamposite One-Sneaker zur Schau stellten, und der ikonische Nike-Swoosh zierte die Werbetafeln im Hintergrund in einer speziellen Version des vom Times Square inspirierten Spiellevels Urban Square.

Zum Abschluss wurden Harada, Ikeda und Murray von Juan Huerta, Senior Designer – Graphic Design bei Nike, auf die Bühne gebeten. Sie überraschten die Fans mit der Enthüllung der physischen Nike Air Foamposite One ‚Kazuya Mishima‘ Sneakers.

Die glatten und glänzenden schwarzen Sneaker, die eine klare stilistische Erweiterung des Charakters sind, der sie inspiriert hat, waren nur in sehr begrenzter Stückzahl verfügbar und konnten nur über die Nike-App von Personen erworben werden, die als auf der EVO anwesend geortet wurden.

Bandai Namco und Nike werden im Herbst mehr Informationen über die ‚Nike x TEKKEN‘-Kollaboration bekannt geben, einschließlich geplanter In-Game-Inhalte.