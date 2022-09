TEKKEN 8: Enthüllungs-Trailer wurde Ingame und in Echtzeit gerendert

Bandai Namco Entertainment zeigte diese Woche einen ersten Trailer zu TEKKEN 8. Das Kampfspiel wird mit der Unreal Engine 5 umgesetzt und erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Game Director und Executive Producer Katsuhiro Harada verriet über den neuen Trailer, dass er aus einem bestimmten Teil des Story-Modus stamme, an dem man derzeit arbeitet.

Darüber hinaus waren die Szenen im Trailer nicht vorgerendert, sondern wurden Ingame in Echtzeit mit 60 FPS gerendert.

„Im Trailer kann man dieses Qualitätsniveau an den neu erstellten Modellen der spielbaren Charaktere sehen, die sich komplett vom aktuellen Tekken 7 abheben, und an kleinen Details wie Wassertropfen, die über die Haut der Charaktere laufen. Dies ist kein Material, das nur für Trailerzwecke erstellt wurde, sondern ein tatsächliches Echtzeit-Rendering dessen, was auf dem Spielbildschirm passiert.“

Über die Stages verriet Harada, dass man solche dynamischen Effekte wie im Trailer für das ganze Spiel verwenden werde und man noch daran arbeite, sie zu verbessern.

„Wenn man während der Schlacht auf den Hintergrund achtet, kann man dynamische Wellen und Tornados sehen, einen riesigen Tanker, der allmählich auseinanderbricht, und eine so realistische Sturmdarstellung, dass man den Winddruck und die Dichte des Regens spüren kann. Dies sind alles Effekte, die in diesem Titel verwendet werden. Wir arbeiten natürlich hart daran, die Qualität noch weiter zu verbessern. In der neuesten Version des Work-in-Progress-Builds verbessert sich die Qualität dynamisch von Tag zu Tag, wobei sich der riesige Tanker im Hintergrund dem Ufer nähert und große Flammen in der Nähe der Figur auflodern.“