TEKKEN 8: Fight Pass Round 10 bringt neue Belohnungen und Ingame-Items

Der neue Fight Pass Round 10 ist ab sofort in TEKKEN 8 verfügbar und läuft bis zum 19. August um 5:59 Uhr CEST.
Im Mittelpunkt stehen neue Belohnungen, die Spieler durch das Absolvieren von Online-Matches freischalten können. Durch das Leveln des Fight Passes lassen sich verschiedene Ingame-Items verdienen.
Der Pass ist in zwei Varianten verfügbar. Die kostenlose Stufe bietet bis zu 100 TEKKEN Coins (TC), während die Premium-Version zusätzliche Inhalte sowie bis zu 600 TC freischaltet.
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe schon ein paar mal mit dem Gedanken gespielt, mir Tekken 8 im Angebot zu holen für 23 €. Aber wenn man sich dann die ganzen DLC Kämpfer noch dazu kaufen muss, wirkt es erstmal abschreckend
Ja, der DLC Kram ist leider derbe teuer bei Tekken 8. Das Spiel ist abgesehen davon einfach nur geil. Das und Street Fighter 6 sind die 2 absoluten Fighting Game Kings.
Auf Platz würde ich das neue Virtua Fighter 5 Revo setzen. Tekken und Street Fighter haben Sega zwar überholt. Aber trotzdem ist das aktuelle Virtua Fighter der insgesamt beste Ableger der Reihe.