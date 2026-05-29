TEKKEN 8: Fight Pass Round 10 bringt neue Belohnungen und Ingame-Items

Der neue Fight Pass Round 10 ist ab sofort in TEKKEN 8 verfügbar und läuft bis zum 19. August um 5:59 Uhr CEST.

Im Mittelpunkt stehen neue Belohnungen, die Spieler durch das Absolvieren von Online-Matches freischalten können. Durch das Leveln des Fight Passes lassen sich verschiedene Ingame-Items verdienen.

Der Pass ist in zwei Varianten verfügbar. Die kostenlose Stufe bietet bis zu 100 TEKKEN Coins (TC), während die Premium-Version zusätzliche Inhalte sowie bis zu 600 TC freischaltet.