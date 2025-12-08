TEKKEN 8: Game Director Katsuhiro Harada geht nach 31 Jahren

Nach drei Jahrzehnten prägender Arbeit an der Kultreihe kündigt Harada seinen Abschied an – das TEKKEN-Team verspricht, seine Vision mit TEKKEN 8 weiterzuführen.

Ein Urgestein der Fighting-Game-Szene zieht sich zurück: Katsuhiro Harada verlässt Bandai Namco Entertainment zum Jahresende.

Der 55-Jährige war über 31 Jahre das Gesicht hinter der TEKKEN-Reihe und begleitete die Serie von ihren Anfängen bis hin zu TEKKEN 8. Als Game Director und Executive Producer prägte er nicht nur das Gameplay, sondern auch die Identität einer der erfolgreichsten Kampfspielserien der Welt.

Über die Gründe für seinen Abschied und seine nächsten Schritte schweigt Harada vorerst. Auf X kündigte er an, darüber zu einem späteren Zeitpunkt sprechen zu wollen.

Das TEKKEN-Team bestätigte den Weggang offiziell – und betonte zugleich, dass die Arbeit an TEKKEN 8 mit voller Energie weitergeht. Man wolle Haradas Vision bewahren und das Erbe der Reihe fortführen. Der Abschied fällt unmittelbar nach dem 30. Jubiläum der Serie, einem Meilenstein, den Harada selbst noch begleitet hat.