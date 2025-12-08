TEKKEN 8: Game Director Katsuhiro Harada geht nach 31 Jahren

Ein Urgestein der Fighting-Game-Szene zieht sich zurück: Katsuhiro Harada verlässt Bandai Namco Entertainment zum Jahresende.
Der 55-Jährige war über 31 Jahre das Gesicht hinter der TEKKEN-Reihe und begleitete die Serie von ihren Anfängen bis hin zu TEKKEN 8. Als Game Director und Executive Producer prägte er nicht nur das Gameplay, sondern auch die Identität einer der erfolgreichsten Kampfspielserien der Welt.
Über die Gründe für seinen Abschied und seine nächsten Schritte schweigt Harada vorerst. Auf X kündigte er an, darüber zu einem späteren Zeitpunkt sprechen zu wollen.
Das TEKKEN-Team bestätigte den Weggang offiziell – und betonte zugleich, dass die Arbeit an TEKKEN 8 mit voller Energie weitergeht. Man wolle Haradas Vision bewahren und das Erbe der Reihe fortführen. Der Abschied fällt unmittelbar nach dem 30. Jubiläum der Serie, einem Meilenstein, den Harada selbst noch begleitet hat.
„Nach 31 Jahren kündigt Harada seinen Rücktritt von Tekken an um nunmehr an Pony-Spielen zu arbeiten. Seiner eigentlichen Leidenschaft wie er sagt.“ 😉
Hehe. Kannte diesen Aprilscherz nicht. 🤣👍🏻
Danke für die schöne Kindheit die ich durch dich erleben durfte. Gerade Tekken 3, 4 und 5 sind mir in Erinnerung geblieben 🙏🏼
War damals Standard: Mit Kumpels chillen. Tisch voll mit allem möglichen Kram und Tekken lief nebenbei.
Man, habe ich früher in Tekken 1-3 Stunden versenkt. Geile Zeit, damals . Heute ist die Luft aber raus.
Ist schon krass. Er ist ja eigentlich das Gesicht von Tekken. Tekken hatte Höhen und Tiefen. Seit Teil 7 ist Tekken einfach wieder eine sehr starke Marke geworden. Harada hat hier also ganze Arbeit geleistet und verlässt das Team jetzt nicht, weil Tekken irgendwie eine schwere Phase hat. Das ist also ein sehr ehrenhafter Zeitpunkt für den Ausstieg und eine starke Ausgangslage für die Zukunft von Tekken. Wie die Serie sich ohne ihn weiterentwickelt, wird sich dann zeigen.
Danke an Harada für die tollen Games.
Sind halt für mich auch Kindheitserinnerungen. Als es noch kein Online gab, alle zu einem hoch zu 6 zu 7 oder mehr und dort gegenseitig gekloppt.
Wehe einer hat Eddy genommen, da war was los.
Danke für Tekken 2. Hat mich viele Stunden meiner Freizeit gekostet ^^