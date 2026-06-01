TEKKEN 8: Game Director Kohei Ikeda verlässt Bandai Namco

Der Game Director von Tekken 8 hat Bandai Namco verlassen und blickt auf seine Zeit beim Franchise zurück.

Bei TEKKEN 8 kommt es zu einem weiteren personellen Wechsel in der Führungsebene: Game Director Kohei Ikeda hat bekannt gegeben, Bandai Namco verlassen zu haben. Der Abgang erfolgt nur wenige Monate nachdem bereits Serienproduzent Katsuhiro Harada seinen Rückzug aus dem Unternehmen angekündigt hatte.

In einer Mitteilung auf X äußerte sich Ikeda rückblickend zu seiner Zeit beim Studio und sprach von einer prägenden Phase seiner Karriere. Eine konkrete Begründung für seinen Abschied nannte er nicht, betonte jedoch, dass das Tekken-Team gut für die Zukunft aufgestellt sei.

Er beschrieb seine Arbeit an TEKKEN 7 und TEKKEN 8 als eine der wertvollsten Erfahrungen seines Lebens. Besonders hob er hervor, dass er durch seine Rolle als Game Director die Möglichkeit gehabt habe, eng mit Fans und der Fighting-Game-Community weltweit in Kontakt zu treten. Diese gemeinsamen Momente und die geteilte Begeisterung seien für ihn ein besonderes Highlight gewesen.

Weiter erklärte Ikeda, dass seine Rolle als Game Director zwar nun ende, die Grundwerte des Tekken-Projekts jedoch erhalten blieben. Die Nähe zur Community und das gemeinsame Weiterentwickeln der Reihe seien tief im Team verankert und würden auch künftig Bestand haben.

Er betonte zudem, dass er die Verantwortung für diese Werte an das verbleibende Entwicklerteam übergeben habe und gespannt auf die Zukunft der Marke blicke. Gleichzeitig wolle er weiterhin neue Herausforderungen als Entwickler annehmen.

Der Abgang erfolgt in einer Phase, in der TEKKEN 8 nach seinem Launch teilweise kontrovers diskutiert wurde und die Community unterschiedlich auf einzelne Design- und Gameplay-Entscheidungen reagierte.

Parallel dazu hat Harada kürzlich ein neues Studio in Zusammenarbeit mit SNK angekündigt. Zudem haben weitere bekannte Entwickler, darunter Yuichi Yonemori, Bandai Namco verlassen und sich Haradas neuem Projekt angeschlossen.

Harada selbst hatte in einem früheren Interview erklärt, dass ihn der Verlust von Kollegen und die Veränderungen innerhalb der Branche dazu gebracht hätten, intensiver über seine verbleibende Zeit als Entwickler nachzudenken.