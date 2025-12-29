TEKKEN 8: Harada zerlegt Fan nach KI-Video-Empfehlung

Katsuhiro Harada, der über 30 Jahre lang als Director und Producer an der Tekken‑Reihe gearbeitet hat, hat einem Fan auf X eine ungewöhnlich deutliche Antwort gegeben.

Der Fan hatte behauptet, dass einige KI‑generierte Tekken‑Videos „die Story besser zeigen als die Spiele selbst“. Harada nutzte die Gelegenheit, um eine umfassende Erklärung darüber zu geben, warum solche Aussagen aus seiner Sicht ein grundlegendes Missverständnis über Technologie, Entwicklungsgeschichte und kreative Prozesse offenbaren.

Er kritisiert, dass solche Vergleiche nur das Endergebnis betrachten, ohne den historischen Kontext oder die technischen Möglichkeiten der jeweiligen Zeit zu berücksichtigen.

Um das zu verdeutlichen, zieht er drastische Beispiele heran: etwa die Frage, warum im antiken Griechenland keine modernen Waffen eingesetzt wurden oder warum im Zweiten Weltkrieg keine Satelliten genutzt wurden. Für ihn sind solche Aussagen ähnlich ahnungslos wie Zuschauer, die alte Filme kritisieren, weil sie nicht mit moderner CGI gedreht wurden.

Harada weist außerdem darauf hin, dass die KI‑Videos selbst auf Material basieren, das sein Team geschaffen hat – Charakterdesigns, Animationen, Story‑Elemente. Die KI interpretiere diese Inhalte jedoch oft falsch oder inkonsistent. Auch die Sprache wirke unnatürlich, fast wie eine überzeichnete Version menschlicher Übersetzungsfehler.

Er erkennt an, dass die technische Entwicklung von KI beeindruckend ist und die Kosten‑Effizienz solcher Tools stetig steigt. Doch er betont, dass dies nichts damit zu tun hat, ob ein KI‑Video „bessere Arbeit“ leistet oder kreative Fähigkeiten ersetzt. Für ihn ist KI ein Werkzeug – nicht der Maßstab für kreative Qualität.

Zum Schluss wird Harada persönlich: Die Reaktion des Fans erinnere ihn an sich selbst im Jahr 1990, als Photoshop neu erschien und er seiner Schwester – einer professionellen Manga‑Künstlerin – begeistert erklärte, dass das „Zeichnen jetzt vorbei“ sei. Heute sieht er diese Naivität mit einem nostalgischen Lächeln.

In der Reaktion des Fans erkennt er genau diese jugendliche Fehleinschätzung wieder, sagt er.