TEKKEN 8: Kampfspiel bietet mittlerweile 40 spielbare Charaktere

Zum Abschluss von Season 2 wird das DLC-Roster in TEKKEN 8 um die mächtige neue Kämpferin Miary Zo auf mittlerweile 40 spielbare Charaktere erweitert.

Ihr Kampfstil basiert auf der madagassischen Kampfkunst „Moraingy“ und bindet tierähnliche Bewegungen ein. Passend zu ihrer Herkunft ist die neue Stage Baobab Horizon, die die malerische Landschaft von Madagaskar einfängt, ebenfalls verfügbar.

Miary Zo kanalisiert den Geist des silbernen Kriegsgottes, einer heiligen Figur aus der madagassischen Folklore.

Mit ihrem Erscheinen hält ein frischer Kampfstil in TEKKEN 8 Einzug, der von der traditionellen madagassischen Kampfkunst „Moraingy“ inspiriert ist und tierähnliche Bewegungen einbindet.

Begleitet wird Miary Zo von den zwei lebhaften Katta-Lemuren Vanilla und Cacao, die als Boten des silbernen Kriegsgottes gelten. Sie tritt jedem Kampf mit verspielter Energie entgegen und betrachtet ihre Rivalen als „Kampffreunde für die Ewigkeit“.

Spielende können nun außerdem in Baobab Horizon kämpfen, einer neuen Stage, die von Madagaskars atemberaubender Landschaft inspiriert ist. Mit riesigen Baobabs, lebendiger Tierwelt und authentischen architektonischen Elementen bietet sie eine farbenfrohe Umgebung, die das Erbe und die Naturwunder der Insel feiert.

Mehr Infos zu den Charakteren in TEKKEN 8, ihren Geschichten und Rollen in der Saga gibt es in der offiziellen Übersicht des TEKKEN 8-Rosters.