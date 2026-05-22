TEKKEN 8: Kunimitsu Starter Guide erklärt Stances und Manji Ninjutsu

TEKKEN 8 stellt Kunimitsu Starter Guide mit Fokus auf Stances und Manji Ninjutsu vor.

TEKKEN 8 erhält einen neuen Starter Guide zu Kunimitsu, der Spielern die wichtigsten Mechaniken und Kampfoptionen der Ninja-Kämpferin näherbringt.

Im Fokus des Guides stehen ihre drei unterschiedlichen Stances, die jeweils eigene Spielstile und Angriffsmöglichkeiten eröffnen. Spieler sollen lernen, wie sie zwischen diesen Haltungen effektiv wechseln, um Druck aufzubauen und gegnerische Angriffe zu kontern.

Besonders hervorgehoben wird dabei die Nutzung des Manji Ninjutsu. Diese Technik bildet das Kernstück ihres Movesets und erlaubt es, schnelle, präzise und schwer vorhersehbare Attacken zu kombinieren.

Der Guide richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Spieler, die Kunimitsu bereits kennen und ihre Combo-Ausführung sowie Neutral-Game-Strategien verbessern möchten.