TEKKEN 8: Kunimitsu Starter Guide erklärt Stances und Manji Ninjutsu

TEKKEN 8 erhält einen neuen Starter Guide zu Kunimitsu, der Spielern die wichtigsten Mechaniken und Kampfoptionen der Ninja-Kämpferin näherbringt.
Im Fokus des Guides stehen ihre drei unterschiedlichen Stances, die jeweils eigene Spielstile und Angriffsmöglichkeiten eröffnen. Spieler sollen lernen, wie sie zwischen diesen Haltungen effektiv wechseln, um Druck aufzubauen und gegnerische Angriffe zu kontern.
Besonders hervorgehoben wird dabei die Nutzung des Manji Ninjutsu. Diese Technik bildet das Kernstück ihres Movesets und erlaubt es, schnelle, präzise und schwer vorhersehbare Attacken zu kombinieren.
Der Guide richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Spieler, die Kunimitsu bereits kennen und ihre Combo-Ausführung sowie Neutral-Game-Strategien verbessern möchten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht nach einer guten Ergänzung für Tekken 8 aus.
Tekken ist zu einer überladenen und overdesignten Marke geworden.
Jup. Es gab mal eine Zeit, da konnte man die Kampfstile auch noch nachvollziehen. Mittlerweile wird teleportiert und geflogen was das Zeug hält. Dazu die Entscheidung diese beknackten Power-Moves einzubinden. Ich hoffe das nach dem Weggang von Harada ein mögliches Tekken 9 in eine andere Richtung entwickelt.
Kollege, schau dir das geleakte Material von Virtua Fighter 6 an, das gestern ins Netz kam. Ich finde das Gameplay präsentiert all das – was von einem 3D Kampfspiel erwartet wird.
Ich spiele ja seit Tekken 1 und finde auch Tekken 8 nicht grundlegend kaputt. Aber eventuell wird es wirklich Zeit. Andere Studios haben halt auch schöne Töchter.
Habe gestern erst wieder ne Runde Tekken 3 gespielt. Das Spiel war so based
In meinen Augen der beste Teil.