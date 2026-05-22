TEKKEN 8: Kunimitsu Starter Guide erklärt Stances und Manji Ninjutsu

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Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

TEKKEN 8 stellt Kunimitsu Starter Guide mit Fokus auf Stances und Manji Ninjutsu vor.

TEKKEN 8 erhält einen neuen Starter Guide zu Kunimitsu, der Spielern die wichtigsten Mechaniken und Kampfoptionen der Ninja-Kämpferin näherbringt.

Im Fokus des Guides stehen ihre drei unterschiedlichen Stances, die jeweils eigene Spielstile und Angriffsmöglichkeiten eröffnen. Spieler sollen lernen, wie sie zwischen diesen Haltungen effektiv wechseln, um Druck aufzubauen und gegnerische Angriffe zu kontern.

Besonders hervorgehoben wird dabei die Nutzung des Manji Ninjutsu. Diese Technik bildet das Kernstück ihres Movesets und erlaubt es, schnelle, präzise und schwer vorhersehbare Attacken zu kombinieren.

Der Guide richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Spieler, die Kunimitsu bereits kennen und ihre Combo-Ausführung sowie Neutral-Game-Strategien verbessern möchten.

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7 Kommentare Added

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    • faktencheck 195260 XP Grub Killer Master | 22.05.2026 - 11:34 Uhr
      Antwort auf Sportler111

      Jup. Es gab mal eine Zeit, da konnte man die Kampfstile auch noch nachvollziehen. Mittlerweile wird teleportiert und geflogen was das Zeug hält. Dazu die Entscheidung diese beknackten Power-Moves einzubinden. Ich hoffe das nach dem Weggang von Harada ein mögliches Tekken 9 in eine andere Richtung entwickelt.

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      • Sportler111 3040 XP Beginner Level 2 | 22.05.2026 - 12:02 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Kollege, schau dir das geleakte Material von Virtua Fighter 6 an, das gestern ins Netz kam. Ich finde das Gameplay präsentiert all das – was von einem 3D Kampfspiel erwartet wird.

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        • faktencheck 195260 XP Grub Killer Master | 22.05.2026 - 12:32 Uhr
          Antwort auf Sportler111

          Ich spiele ja seit Tekken 1 und finde auch Tekken 8 nicht grundlegend kaputt. Aber eventuell wird es wirklich Zeit. Andere Studios haben halt auch schöne Töchter.

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