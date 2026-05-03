TEKKEN 8: Kunimitsu zeigt neue Ninja-Fähigkeiten im Gameplay-Reveal-Trailer

TEKKEN 8 stellt Kunimitsu mit erweitertem Ninjutsu im neuen Trailer vor.

Mit einem neuen Gameplay-Reveal-Trailer stellt TEKKEN 8 die Rückkehr von Kunimitsu in den Mittelpunkt und zeigt erstmals ihre weiterentwickelten Ninjutsu-Techniken in Aktion, die ihr Kampfrepertoire deutlich erweitern.

Im Trailer demonstriert die Kämpferin eine Reihe schneller und technisch anspruchsvoller Bewegungen, die ihren typischen Ninja-Stil weiter ausbauen und neue Kombinationsmöglichkeiten im Kampf versprechen.

Der Release der Inhalte ist zeitlich bereits konkretisiert: Ab dem 1. Juni (PDT) bzw. 2. Juni (CEST) wird Kunimitsu offiziell im Spiel verfügbar sein. Spieler mit Early Access erhalten bereits ab dem 27. Mai (PDT) bzw. 28. Mai (CEST) Zugriff auf den neuen Charakter.

Mit der Veröffentlichung setzt Bandai Namco die kontinuierliche Erweiterung des Charakter-Rosters fort und baut die Post-Launch-Unterstützung von TEKKEN 8 weiter aus.