TEKKEN 8: Lidia Sobieska schlägt noch im Juli zu

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Als neue Kämpferin wird Lidia Sobieska noch im Juli in TEKKEN 8 zuschlagen und sich dem spielbaren Roster anschließen.

Die Kämpfe in TEKKEN 8 gehen weiter und die nächste Kämpferin hat sich bereits angekündigt, ebenfalls ihre Fäuste zu schwingen.

Lidia Sobieska, „The Warrior Prime Minister“ wurde zuletzt als Neuzugang angekündigt.

Jetzt hat Bandai Namco Entertainment den Termin für ihre Verfügbarkeit im Spiel festgelegt.

Lidia wird im Early Access für Inhaber des Year 1-Passes am 22. Juli am King of Iron Fist Tournament teilnehmen. Für alle anderen Spieler ist sie mit dem 25. Juli nur drei Tage später spielbar.

Im jüngsten Teiler präsentiert sich die Kämpferin noch einmal für einen Fight am Strand.