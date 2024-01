TEKKEN 8: Live Action-Trailer startet den Kampf

Autor:, in / TEKKEN 8

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco Europe und die Werbeagentur BETC haben zusammengearbeitet, um „Get Ready for the Next Battle“, einen brandneuen Live Action-Trailer für TEKKEN 8 zu produzieren.

In dem heute enthüllten Film sind mehrere bekannte Gäste zu sehen, darunter Hafthor Bjornsson sowie TEKKEN-Spieler aus der ganzen Welt:

Arslan Ash, Pakistan, 4-facher TEKKEN-Weltmeister

Gen1us, Frankreich, Profi-TEKKEN-Spieler, TV-Moderator und Streamer

KingJae, UK, Profi-TEKKEN-Spieler und -Streamer

Sephiblack, Deutschland, Profi-TEKKEN-Spieler und -Streamer

Dieser Live-Action-Trailer, bei dem Lukas TIELKE Regie führte, konzentriert sich auf einige der zentralen Werte, für die TEKKEN 8 steht, sowie auf den besonderen Nervenkitzel und die Aufregung, die die Menschen unmittelbar vor einem Kampf oder einem Wettkampf empfinden.

Der Trailer zeigt, wie der Nervenkitzel eines Kampfes Menschen aller Altersgruppen, Nationalitäten und Hintergründe, sowohl Neulinge als auch professionelle Spieler, mit einem viralen Effekt zusammenbringen kann. Auf die gleiche Weise, wie TEKKEN seit 30 Jahren Spieler zusammenbringt, mit dem Wunsch, sich zu messen, zu kämpfen und Spaß zu haben.

Die Kampagne wird auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, im Fernsehen, im Kino, auf Bildschirmen und in anderen Medien zu sehen sein.

TEKKEN 8 erscheint am 26. Januar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Um das Spiel kennenzulernen, ist auf den Plattformen auch eine kostenlose Demo verfügbar.