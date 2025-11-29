TEKKEN 8: Miary Zo Dev Talk enthüllt Charakterdesign und Kampfstil

Neue Einblicke in Tekken 8 zeigen Miary Zo und die Bühne Baobab Horizon auf Xbox, PlayStation und PC.

Im aktuellen Miary Zo Dev Talk zu TEKKEN 8 erhaltet ihr einen detaillierten Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des neuen Charakters Fighting God Reborn.

In der ersten Runde erklären Producer Katsuhiro Harada und Director Masahiro Ikeda die Herkunftsgeschichte, den Hintergrund und die Kostüme von Miary Zo.

Ihr bekommt exklusive Einblicke in die Entstehung des Charakters, einschließlich spannender Geschichten von der Recherche-Reise nach Madagaskar, die für die authentische Gestaltung von Miary Zo und seinem Universum von entscheidender Bedeutung war.

Die zweite Runde des Dev Talks widmet sich Miary Zos Kampfstil und der neuen Stage Baobab Horizon. Ihr erfahrt, wie die Entwickler die Bewegungen, Angriffe und strategischen Möglichkeiten des Charakters gestaltet haben, um sowohl Fans klassischer Tekken-Kämpfe als auch neue Spieler zu begeistern.

Die Stage Baobab Horizon wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und bietet ein dynamisches Kampfumfeld, das die Intensität und das taktische Gameplay der Serie weiter erhöht.

TEKKEN 8 erschien für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Mit Miary Zo erhalten diese Plattformen einen Charakter, der durch Hintergrundgeschichte, Kampfmechanik und Bühnenpräsentation überzeugt.

Der Dev Talk verdeutlicht die Tiefe und Sorgfalt, die in das Design und die Spielbalance des Charakters geflossen sind und bietet euch die Möglichkeit, die Entstehung eines modernen Tekken-Charakters hautnah zu erleben.