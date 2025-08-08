TEKKEN 8: Miary Zo stößt im Winter dazu

Bandai Namco Entertainment Europe hat Neuigkeiten zu TEKKEN 8, erste Einblicke in die anstehenden DLC-Charaktere sowie Details darüber, wann und wo das Finale der Tekken World Tour stattfindet, enthüllt.
Der neue Gameplay-Trailer, über den wir schon berichtet haben, zeigt Spielenden mehr zu Armor King, dem nächsten DLC-Charakter, der am 17. Oktober erscheint.
Am 14. Oktober, also 72 Stunden früher, ist er bereits für Besitzer des Season 2 Character & Stage Pass sowie des Season 2 Character Pass spielbar.
Der Bösewicht Armor King kehrt mit feuriger Mähne und seinem Arsenal explosiver Moves und verheerender Kombos zurück. Mit ihm wächst das Kämpfer-Roster von TEKKEN 8 auf 39 Charaktere.
Der Trailer hat außerdem den letzten DLC-Charakter von Season 2 enthüllt: Miary Zo stößt im Winter dazu und ist die erste originale DLC-Kämpferin in TEKKEN 8.
Die ersten Einblicke in die neue Stage zeigen Umgebungen aus Miary Zos geschichtsträchtiger Heimat Madagaskar mit der typischen Architektur und den ikonischen Baobab-Bäumen, die im Licht der untergehenden Sonne erstrahlen. Weitere Informationen zum Winter-DLC werden in den kommenden Monaten von Bandai Namco veröffentlicht.
Während der EVO 2025 hat Bandai Namco angekündigt, dass das Finale der Tekken World Tour dieses Mal vom 29. Januar bis 01. Februar 2026 in Malmö, Schweden, stattfindet. Weitere Informationen zur Tekken World Tour sind hier zu finden: https://tekkenworldtour.com.
gerüchteweise steckt mehr geschichte hinter diesem character als strand und bikini… man beachte die roten augen.
Ja noch mehr übernatürlicher Schmarren. 🫣 Bestimmt ne lang verschollene Tochter von Kazuya und einer afrikanischen Kämpferin oder Heihachi hat noch ne Tochter. 😁
die spekulationen gehen eher in richtung ogre
Ogre? Das wäre in der Tat nen Twist.
Sie ist die erste originale DLC-Kämferin in Tekken 8? Hä? Kann mir das mal einer bitte erklären?
alle anderen dlcs bis auf den gast clive waren rückkehrer
Ahh OK, das macht Sinn.
Wann kommt endlich die Wafflehouse Stage
*Gähn*… Na mal schauen, wann sie mit der Season-Kacke fertig sind und das Game dann mal komplett fürn Zwanni raus kommt.
Dito…. Kein Bock auf sowas
Kann man wohl lange warten, ich hätte echt Bock drauf, nur will ich mich auch nicht abzocken lassen mit dem Dlc Klamauk.
zum glück gehört es bei vielen fighting games mittlerweile zum guten ton, bis zum release des nächsten serientitels mit regelmäßigen patches und dlcs zu supporten. gerade competitive-spieler investieren sehr viel energie und erzeugen gleichzeitig öffentliche sichtbarkeit des games, so dass es sinn macht, das game frisch zu halten. also: wenn t8 weiter erfolgreich ist, wird es die complete wohl erst in 5 jahren geben. aber die preise von bandai namco sind natürlich wie immer gesalzen, das muss man auch sehen, SF ist mittlerweile sogar noch teurer.
Da fragt man sich echt, wann man sich das Spiel als komplette Edition kaufen soll, wenn jetzt immer noch neue Charaktere kommen