TEKKEN 8: Miary Zo stößt im Winter dazu

Bandai Namco Entertainment Europe hat Neuigkeiten zu TEKKEN 8, erste Einblicke in die anstehenden DLC-Charaktere sowie Details darüber, wann und wo das Finale der Tekken World Tour stattfindet, enthüllt.

Der neue Gameplay-Trailer, über den wir schon berichtet haben, zeigt Spielenden mehr zu Armor King, dem nächsten DLC-Charakter, der am 17. Oktober erscheint.

Am 14. Oktober, also 72 Stunden früher, ist er bereits für Besitzer des Season 2 Character & Stage Pass sowie des Season 2 Character Pass spielbar.

Der Bösewicht Armor King kehrt mit feuriger Mähne und seinem Arsenal explosiver Moves und verheerender Kombos zurück. Mit ihm wächst das Kämpfer-Roster von TEKKEN 8 auf 39 Charaktere.

Der Trailer hat außerdem den letzten DLC-Charakter von Season 2 enthüllt: Miary Zo stößt im Winter dazu und ist die erste originale DLC-Kämpferin in TEKKEN 8.

Die ersten Einblicke in die neue Stage zeigen Umgebungen aus Miary Zos geschichtsträchtiger Heimat Madagaskar mit der typischen Architektur und den ikonischen Baobab-Bäumen, die im Licht der untergehenden Sonne erstrahlen. Weitere Informationen zum Winter-DLC werden in den kommenden Monaten von Bandai Namco veröffentlicht.

Während der EVO 2025 hat Bandai Namco angekündigt, dass das Finale der Tekken World Tour dieses Mal vom 29. Januar bis 01. Februar 2026 in Malmö, Schweden, stattfindet. Weitere Informationen zur Tekken World Tour sind hier zu finden: https://tekkenworldtour.com.