TEKKEN 8: Neuer Kämpferin Miary Zo erscheint im Dezember

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Der „Fighting God Reborn“ betritt die Arena – Miary Zo schließt sich dem TEKKEN 8-Roster an!

Bandai Namco hat mit Miary Zo, the Fighting God Reborn, den nächsten spielbaren Charakter für TEKKEN 8 vorgestellt. Die neue Kämpferin wird am 4. Dezember 2025 veröffentlicht und bringt frischen Schwung in das wachsende Roster des erfolgreichen Beat’em-Up-Hits TEKKEN 8.

Im offiziellen Gameplay Reveal Trailer zeigt Miary Zo seine übernatürliche Stärke, blitzschnelle Kombos und spektakuläre Spezialangriffe, die sie zu einem der eindrucksvollsten Neuzugänge der Serie macht.

Miary Zo wird als ein wiedergeborener Kriegergott beschrieben, der auf der Suche nach neuen Verbündeten und Rivalen ist. Ihr einzigartiger Kampfstil kombiniert rohe physische Kraft mit göttlicher Energie und präzisen Kontermechaniken. Damit dürfte Miary Zo sowohl für Veteranen als auch für neue Spieler eine spannende Herausforderung bieten.

TEKKEN 8 ist derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) verfügbar.

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Kreator78 44680 XP Hooligan Schubser | 13.10.2025 - 07:50 Uhr

    Ich warte immer bis eine ultimate Edition erscheint wenn ich Interesse an dem Spiel habe

  2. Katanameister 218460 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.10.2025 - 08:18 Uhr

    Dachte eigentlich, dass sie langsam fertig wären mit den Dlcs, steht nämlich noch auf meiner Liste.

  3. Homunculus 273780 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.10.2025 - 09:07 Uhr

    Erinnert mich auf dem Thumbnail sehr an Christie.

    Immerhin ist es wirklich ein neuer Chara und nicht wieder ein entfernter alter Char, den man extra bezahlen darf..

  4. LaGeaR 12425 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 13.10.2025 - 09:33 Uhr

    Beim Lesen des Artikels bin ich verwirrt. Ist es ein Mann oder eine Frau? Hier passt irgendwie nichts zusammen xD

  5. Rotten 73665 XP Tastenakrobat Level 2 | 13.10.2025 - 10:12 Uhr

    Die holt mich och nit zu dem franchise zurück 😅 Tekken hab ik schon vor längerer Zeit aufgehört zu spielen zugunsten des Controller Verschleiß 🐙

  6. MeisterMichl 44540 XP Hooligan Schubser | 13.10.2025 - 10:25 Uhr

    Schöner Charakter und einfallsreiche Moves.
    Die Animationen gefallen mir aber besser bei DoA 😀

  7. GERxJOHNNY 50630 XP Nachwuchsadmin 5+ | 13.10.2025 - 10:30 Uhr

    Tekken 8 ist ja gerade im Angebot. Aber kein Bock mir für teuer Geld dann noch die ganzen zusätzlichen Kämpfer kaufen zu müssen

  8. Mech77 52635 XP Nachwuchsadmin 6+ | 13.10.2025 - 12:35 Uhr

    „…die ihn zu einem der eindrucksvollsten Neuzugänge der Serie machen.“ – Dachte, das wäre eine Frau? Also mal korrekturlesen solltet ihr auf jeden Fall… Bei sowas definitiv! xD

    Wegen dem Char:

    Nein, danke.

  9. Hey Iceman 823025 XP Xboxdynasty All Star Gold | 13.10.2025 - 13:33 Uhr

    Hübscher Charakter aber diese ständigen DLC nerven, da warte ich lieber auf ne komplett Edition.

