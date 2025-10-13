TEKKEN 8: Neuer Kämpferin Miary Zo erscheint im Dezember

Der „Fighting God Reborn“ betritt die Arena – Miary Zo schließt sich dem TEKKEN 8-Roster an!

Bandai Namco hat mit Miary Zo, the Fighting God Reborn, den nächsten spielbaren Charakter für TEKKEN 8 vorgestellt. Die neue Kämpferin wird am 4. Dezember 2025 veröffentlicht und bringt frischen Schwung in das wachsende Roster des erfolgreichen Beat’em-Up-Hits TEKKEN 8.

Im offiziellen Gameplay Reveal Trailer zeigt Miary Zo seine übernatürliche Stärke, blitzschnelle Kombos und spektakuläre Spezialangriffe, die sie zu einem der eindrucksvollsten Neuzugänge der Serie macht.

Miary Zo wird als ein wiedergeborener Kriegergott beschrieben, der auf der Suche nach neuen Verbündeten und Rivalen ist. Ihr einzigartiger Kampfstil kombiniert rohe physische Kraft mit göttlicher Energie und präzisen Kontermechaniken. Damit dürfte Miary Zo sowohl für Veteranen als auch für neue Spieler eine spannende Herausforderung bieten.

TEKKEN 8 ist derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) verfügbar.