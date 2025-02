TEKKEN 8: Season 2 Roadmap und DLC vorgestellt

Autor:, in / TEKKEN 8

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco Entertainment Europe hat die Roadmap für Season 2 von TEKKEN 8 vorgestellt und angekündigt, dass Anna Williams als erste von vier neuen geplanten DLC-Charakteren, darunter ein völlig neuer Charakter, dem Spiel hinzugefügt wird.

Die als ‘Scharlachroter Blitz’, bekannte Anna feierte ihr Debüt im ersten TEKKEN und wird ab dem 1. April 2025 mit einem 72-stündigen Early Access für Inhaber des “Season 2 Character & Stage Pass” und des “Season 2 Character Pass” verfügbar sein, für alle anderen Spielenden ist Anna ab dem 04. April 2025 verfügbar.

Zusätzlich wurde angekündigt, dass Season 2 Balancing-Anpassungen für alle Charaktere sowie Updates am Ranglistensystem einführen wird. Dazu gehört das Zurücksetzen der Bestenlisten und acht neue hohe Ränge.

Spielende starten mit einem aktualisierten Rang und werden während der gesamten Season basierend auf den Punkten ihres höchstrangigen Charakters gematcht. Außerdem wurde das “Tekken Power”-Matching-System entfernt.

Nach einem epischen Abschluss bei den TEKKEN World Tour 2024 Finals in Tokio beginnt die TEKKEN World Tour 2025 im kommenden Mai mit der EVO Japan. Dieses Jahr wird es Änderungen am DOJO-Punktesystem und an der Top-8-Qualifikation geben. Weitere Informationen zur TEKKEN World Tour 2025 gibt es hier.

Am vergangenen Wochenende fanden die Finals des European TEKKEN Cup 3 auf der gamescom LAN in Köln statt. Nach drei Tagen intensiver Kämpfe ging der deutsche TEKKEN-Spieler Nino als Sieger hervor.