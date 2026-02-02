TEKKEN 8: Season 3 mit Kunimitsu, Bob und Roger Jr. angekündigt

TEKKEN 8: Season 3 startet im März 2026 – Season Pass bringt vier neue Fighter, neue Stage, Early Access und Balance‑Update.

Bandai Namco Entertainment Europe hat während der TEKKEN WORLD TOUR FINALS 2025 offiziell Season 3 für TEKKEN 8 vorgestellt. Mit dem neuen Content‑Paket feiern Kunimitsu, Bob und Roger Jr. ihr Comeback.

Die Season startet im März 2026. Außerdem krönte das Turnier in Malmö den neuen Champion: DRX LowHigh setzte sich nach intensiven Matches durch.

Der Season 3 Pass ist ab 10. Februar 2026 erhältlich und umfasst vier neue Charaktere, 120 Stunden Early Access, eine neue Stage (Enthüllung folgt) sowie das exklusive Aurora‑Outfit‑Paket, das ebenfalls ab dem 10. Februar heruntergeladen werden kann. Kunimitsu wird als erster neuer Charakter im späten Frühjahr 2026 spielbar sein.

Zusätzlich arbeitet Bandai Namco an einem Balance‑Update, das das Gameplay weiter verfeinern soll. Mit dem Start der Season werden außerdem die Ranglisten zurückgesetzt.

Parallel dazu kündigte Bandai Namco die TEKKEN WORLD TOUR 2026 an. Die neue kompetitive Saison beginnt im Mai 2026 auf der EVO Japan, das finale Master‑Event findet bei der Thaiger Uppercut 2026 statt.

Auf der EVO Japan, EVO Las Vegas und EVO Nice wird es zudem Master+‑Events geben. Weitere Details zu den Master‑Events und der gesamten Tour sollen im Laufe des Jahres folgen.