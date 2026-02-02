TEKKEN 8: Season 3 mit Kunimitsu, Bob und Roger Jr. angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe hat während der TEKKEN WORLD TOUR FINALS 2025 offiziell Season 3 für TEKKEN 8 vorgestellt. Mit dem neuen Content‑Paket feiern Kunimitsu, Bob und Roger Jr. ihr Comeback.
Die Season startet im März 2026. Außerdem krönte das Turnier in Malmö den neuen Champion: DRX LowHigh setzte sich nach intensiven Matches durch.
Der Season 3 Pass ist ab 10. Februar 2026 erhältlich und umfasst vier neue Charaktere, 120 Stunden Early Access, eine neue Stage (Enthüllung folgt) sowie das exklusive Aurora‑Outfit‑Paket, das ebenfalls ab dem 10. Februar heruntergeladen werden kann. Kunimitsu wird als erster neuer Charakter im späten Frühjahr 2026 spielbar sein.
Zusätzlich arbeitet Bandai Namco an einem Balance‑Update, das das Gameplay weiter verfeinern soll. Mit dem Start der Season werden außerdem die Ranglisten zurückgesetzt.
Parallel dazu kündigte Bandai Namco die TEKKEN WORLD TOUR 2026 an. Die neue kompetitive Saison beginnt im Mai 2026 auf der EVO Japan, das finale Master‑Event findet bei der Thaiger Uppercut 2026 statt.
Auf der EVO Japan, EVO Las Vegas und EVO Nice wird es zudem Master+‑Events geben. Weitere Details zu den Master‑Events und der gesamten Tour sollen im Laufe des Jahres folgen.
Man will wohl auch wieder mehr Richtung der Anfänge der Reihe zurück. Abstand nehmen von ellenlangen Combos. Setze da viel Hoffung in den Patch im März.
Hier geht es zwar um Tekken, aber ich bin mir sicher, Katanameister wird uns trotzdem sicherheitshalber darüber informieren, dass es ihm nicht passt, wenn andersartige Menschen sichtbar sind und nicht in der Öffentlichkeit zensiert werden, nur um am Ende dann zu meckern, dass es ihm auf den Senkel geht, überall mit Toleranz-Themen belästigt zu werden.
Jetzt such doch nicht noch extra die Konfrontation mit ihm. Dieser Kommentar hier von dir dient nur dazu, Stress zu machen, mehr kann man damit nicht erreichen. Hätte man sich also auch sparen können, findest du nicht?
Absolut. Da hast du Recht. Aber wenn der Typ unter jede News (egal, worum es da geht) schreibt, dass ihn Toleranz ankotzt, dann sagt da niemand was gegen. Weil sich mit dem alterwürdigen Katanameister ja keiner anlegen will. Also wird er morgen die selbe Kacke wieder posten. Und übermorgen. Obwohl niemand danach gefragt hat. Weil er glaubt, er würde uns allen aus der Seele sprechen. Aber das ist nicht so. Ich bin oft angewidert bei seinen Kommentaren auf dieser Seite und verleihe dem gerade eine Stimme.
Ich schäme mich seit ein paar Jahren schon über die Zustände hier im Kommentarbereich fremd.
Aber ja, ich stimme dir grundsätzlich schon zu.
Ich kann dich verstehen und mein Kommentar war auch keinesfalls als Angriff gegen dich gemeint.
Aber du sagst ja selbst, die Zustände hier sind manchmal … Nicht unbedingt optimal. Doch bei manchen Sachen muss man auch einfach einsehen, dass man keine Chance hat. Hier in den Kommentaren wirst du die Welt nicht zu einem besseren Ort machen.
Ich habe gestern zum ersten Mal die Block-Funktion genutzt und mit einem Rundumschlag aussortiert, was mir über die Jahre zu fanatisch, beleidigend, intolerant oder sonstiges war. In der Hoffnung, hier nochmal so gerne Zeit zu verbringen, wie ich es früher tat.
Vielleicht blende ich damit das Problem nur aus, aber wie gesagt: Hier rette ich die Welt nicht und ich will hier (wieder) Spaß haben, also muss ich erstmal danach schauen.
Das ist halt, wenn man die Dinge immer nur von einer Seite sehen will, f
Ich weiß nicht, diese ganzen Season Passes sind einfach nicht mein Ding. Die Bilder da oben könnten auch aus jedem x-beliebigen Gacha-Game oder f2p-Shooter (naja, die Premium-Shooter sind ja heute nicht besser) sein. Mit sowas kann ich absolut nichts anfangen.
Dann zocke ich doch lieber nochmal Tekken 3 xD
„Dann zocke ich doch lieber nochmal Tekken 3 xD“
Meiner Meinung nach einer der besten Teile. Hoch und runter gespielt beim Bund.
Scheinen solide Charaktere zu sein, das Känguru würde ich gerne mal ausprobieren wollen.