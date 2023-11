TEKKEN 8: Steve Fox mit Gameplay Trailer enthüllt

Autor:, in / TEKKEN 8

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Ein neuer Herausforderer betritt die Bühne. Heute enthüllte Bandai Namco Entertainment einen weiteren Charakter mit einem frischen Gameplay-Trailer.

Steve Fox wird im Roster des Kampfspiels TEKKEN 8 enthalten sein, wenn es am 26. Januar 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.

Erstmals in Erscheinung trat Fox in TEKKEN 4. Seitdem mischte der Profi-Boxer in allen weiteren Teilen mit.

Seinen Box-Kampfstil präsentiert er im Enthüllung-Trailer: