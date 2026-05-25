TEKKEN 8: Yujiro Hanma als neuer DLC-Kämpfer für 2027 angekündigt

Mit einem neuen Teaser hat Bandai Namco den nächsten Gastcharakter für TEKKEN 8 enthüllt. Anfang 2027 wird Yujiro Hanma als vierter zusätzlicher spielbarer Kämpfer dem Roster beitreten.

Der als „stärkste Kreatur der Erde“ bekannte Charakter stammt aus dem beliebten Baki-Universum und zählt zu den bekanntesten Figuren der Martial-Arts-Reihe. Bereits der kurze Teaser deutet an, dass seine enorme Kraft und seine einschüchternde Präsenz auch in TEKKEN 8 eine zentrale Rolle spielen werden.

Mit Yujiro Hanma setzt Bandai Namco die Strategie fort, das Kämpferfeld regelmäßig mit neuen Charakteren zu erweitern. Gastauftritte bekannter Figuren aus anderen Franchises gehören mittlerweile zu den festen Bestandteilen der Reihe und sorgen regelmäßig für Aufmerksamkeit innerhalb der Fighting-Game-Community.

Konkrete Gameplay-Szenen oder Details zu seinen Spezialangriffen wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Der Teaser bestätigt jedoch, dass Yujiro Hanma als vierter zusätzlicher spielbarer Charakter Anfang 2027 verfügbar sein wird.

Weitere Informationen sowie ausführliches Gameplay dürften in den kommenden Monaten folgen.