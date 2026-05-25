TEKKEN 8: Yujiro Hanma als neuer DLC-Kämpfer für 2027 angekündigt

Mit einem neuen Teaser hat Bandai Namco den nächsten Gastcharakter für TEKKEN 8 enthüllt. Anfang 2027 wird Yujiro Hanma als vierter zusätzlicher spielbarer Kämpfer dem Roster beitreten.
Der als „stärkste Kreatur der Erde“ bekannte Charakter stammt aus dem beliebten Baki-Universum und zählt zu den bekanntesten Figuren der Martial-Arts-Reihe. Bereits der kurze Teaser deutet an, dass seine enorme Kraft und seine einschüchternde Präsenz auch in TEKKEN 8 eine zentrale Rolle spielen werden.
Mit Yujiro Hanma setzt Bandai Namco die Strategie fort, das Kämpferfeld regelmäßig mit neuen Charakteren zu erweitern. Gastauftritte bekannter Figuren aus anderen Franchises gehören mittlerweile zu den festen Bestandteilen der Reihe und sorgen regelmäßig für Aufmerksamkeit innerhalb der Fighting-Game-Community.
Konkrete Gameplay-Szenen oder Details zu seinen Spezialangriffen wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Der Teaser bestätigt jedoch, dass Yujiro Hanma als vierter zusätzlicher spielbarer Charakter Anfang 2027 verfügbar sein wird.
Weitere Informationen sowie ausführliches Gameplay dürften in den kommenden Monaten folgen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sollte auch eine passende Ergänzung für das Spiel sein.
Okay, der war böse 🤣
War ernst gemeint 😀.
Da sind wir längst drüber hinaus. Leider! 😢
Für mich haben Kampf spiele ihr Ende gefunden mit den ganzen Dlc Charakteren 🤷🏻♂️
Kenn ich nicht. Und kämpfer als dlc würde ich nie kaufen
Teil 7 habe ich nur gezockt, weil es da Negan als DLC Charakter gab
Man weiß gar nicht wann man bei dem Spiel zuschlagen soll, wenn Jahre später immer noch neue Charaktere dazu kommen
Fett. Das ist mein Lieblingscharakter aus Baki.
Das passt richtig gut. Jetzt fehlt nur noch die Wafflehouse Stage. 😎🤙🏻
Geil… 3 Figuren die man schon x mal in allen anderen Teilen hatte erneut kaufen und irge deinen Gast, der nur in diesem Teil spielbar ist. Ich habe damals alle Tekken Teile gerne gespielt und mit Tekken 6 nahm es sein Ende. tekken 7 hab ich dann nur etwas gespielt und war wegen diesen ganzen dlc’s und wenig Singleplayer Inhalten enttäuscht. Da hatte ein Tekken 3 mit tekken force und den minigames zu der Zeit deutlich mehr zu bieten für mich. Kämpfer freischalten war auch sehr belohnend und heute schaltet man hässliche Kleidungen frei, die einfach zunehmend die immersion zerstören. Das neue Spiel vom Tekken Schöpfer wird hoffentlich besser.