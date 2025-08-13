TEKKEN Tag Tournament 2: Keine Pläne für eine Fortsetzung

TEKKEN Tag Tournament 3? Keine Pläne für eine Fortsetzung! Harada schließt neuen Serienteil aus und sieht Tag-Modus eher als Ergänzung zur Hauptreihe.

Serien-Director Katsuhiro Harada hat in einem Interview deutlich gemacht, dass ein dritter Teil der TEKKEN Tag Tournament-Reihe auf absehbare Zeit nicht geplant ist.

Seit der Veröffentlichung von TEKKEN Tag Tournament 2 im Jahr 2011 ist kein Nachfolger erschienen, und laut Harada wird sich daran auch in naher Zukunft nichts ändern. Stattdessen hält er es für wahrscheinlicher, dass Tag-Team-Kämpfe als separater Modus in Haupttiteln wie TEKKEN 8 integriert werden könnten.

Harada begründet diese Entscheidung mit der zunehmenden Komplexität der TEKKEN-Charaktere.

Während im ersten Tag Tournament viele Figuren ähnliche Bewegungsabläufe hatten, sind die Kämpfer heute deutlich individueller gestaltet. Das Erlernen und Meistern von zwei Charakteren gleichzeitig sei daher für Gelegenheitsspieler zu anspruchsvoll. Diese Zielgruppe würde durch ein neues Tag Tournament kaum erreicht, was sich negativ auf die Verkaufszahlen auswirken könnte.

TEKKEN Tag Tournament 3: „Wahrscheinlich nicht in meinem Arbeitsleben“, sagt Harada.

Zudem verweist Harada auf die Entwicklungskosten und den zeitlichen Aufwand, die mit einem eigenständigen Spin-off verbunden wären.

Angesichts der sich wandelnden Interessen im Genre der Kampfspiele sei es möglich, dass ein solcher Titel erst dann erscheinen würde, wenn das Interesse an Tag-Kämpfen bereits wieder abgeflaut ist. Aus diesen Gründen hält Harada die Umsetzung eines TEKKEN Tag Tournament 3 innerhalb seiner aktiven Karriere für unwahrscheinlich.