Tell Me Why: Don’t Nod-Adventure im Juni kostenlos

Entwickler Don’t Nod verschenkt im Juni das Adventure Tell Me Why.

Passend zum Start des Pride Month verschenkt Entwickler Don’t Nod ab sofort ein Spiel aus dem eigenen Portfolio. Dies gab das Studio hinter der Life Is Strange-Reihe nun auf X bekannt.

Demnach steht das Adventure Tell Me Why sowohl via Steam als auch auf den Xbox-Konsolen, wie auch in den Nahre Jahren zuvor, zum kostenfreien Download bereit. Das Angebot gilt den gesamten Juni über und endet am 1. Juli um 19:00 Uhr.

Auf dem Kurznachrichtendienst führt Don’t Nod aus, dass man damit die Aufmerksamkeit auf Trans-Menschen lenken möchte und alle Spieler dazu motivieren wolle, diese zu unterstützen.

Tell Me Why ist ein dreiteiliges Abenteuer, das die Geschichte eines Zwillingspaares erzählt, die sich ihrer Vergangenheit stellen müssen. Zwillingsbruder Tyler ist der erste transgeschlechtliche, spielbare Charakter in einem Projekt eines größeren Entwicklerstudios.