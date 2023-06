Tell Me Why: Im Pride Month kostenlos für Xbox erhältlich

Autor:, in / Tell Me Why

Das narrative Abenteuer Tell Me Why ist zum Pride Month im Juni kostenlos für Xbox, im Microsoft Store sowie auf Steam erhältlich.

Im Juni hisst die LGBTQIA+-Community anlässlich des Pride Month die Regenbogenflagge, die für Toleranz und Freiheit steht.

Um diesen Monat auch in Form eines Videospiels zu feiern, können sich Spieler auf Xbox sowie auf PC über den Microsoft Store bzw. Steam das narrative Adventure Tell Me Why herunterladen.

Das von DontNod entwickelte Tell Me Why erzählt die intime Mystery-Geschichte der Zwillinge Tyler und Alyson Ronan. Sie stehen in einer besonderen Bindung zueinander und entwirren im Spiel die Erinnerungen an ihre liebevolle, aber schwierige Kindheit in einer schönen Kleinstadt von Alaska.