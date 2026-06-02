Tell Me Why: Story-Adventure kostenlos verfügbar

Aktuell ist Tell Me Why nicht nur Teil des Xbox Game Pass sondern steht obendrein komplett kostenlos im Xbox Store zum Download bereit. Wer das Story-Adventure noch nicht in seiner Sammlung hat, kann ab sofort hier zuschlagen.
Das von den Liefe is Strange-Machern DONTNOD Entertainment entwickelte Tell Me Why wurde ursprünglich 2020 veröffentlicht und erzählt die mysteriöse Geschichte der Zwillinge Tyler und Alyson Ronan.
Mithilfe ihrer übernatürlichen Verbindung wollen die beiden den Geheimnissen ihrer Kindheit auf den Grund gehen. Dabei gilt es teils schwere Entscheidungen zu treffen, die sich im Positiven wie auch Negativen auf das Verhältnis der Zwillinge auswirken.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
War schon öfter kostenlos erhältlich, hatte es mir bereits gesichert.
Ich fand es ganz gut.
„Sie besitzen das Produkt bereits“, ja doof wenn man das gar nicht mehr weiss 😅
Ich hab’s schon abgerufen aber nie gezockt. xD
Ich habs glaube ich auch schon aber nie reingeschaut, einfach keinen Bock mehr auf Coming of Age Geschichten, ist echt ausgenudelt.
Ja, ist auch nicht mein Ding, auch generell die ganzen Telltale Spiele haben etwas ihren Reiz verloren.
Hab ich irgendwann schon mal kostenlos geladen. Ist eher was für meine Frau wenn sie mit den Life is Strange Teilen fertig ist. ^^
Hab ik schon ✌🏻 danke für die Info
Ich fands ziemlich cool!
Hab’s schon, aber nie gezockt.
Gibt es jedes Jahr zu der Zeit kostenlos.
Danke für die Info gleich mal gesichert 👍🏻