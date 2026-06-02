Tell Me Why: Story-Adventure kostenlos verfügbar

Aktuell ist Tell Me Why nicht nur Teil des Xbox Game Pass sondern steht obendrein komplett kostenlos im Xbox Store zum Download bereit. Wer das Story-Adventure noch nicht in seiner Sammlung hat, kann ab sofort hier zuschlagen.

Das von den Liefe is Strange-Machern DONTNOD Entertainment entwickelte Tell Me Why wurde ursprünglich 2020 veröffentlicht und erzählt die mysteriöse Geschichte der Zwillinge Tyler und Alyson Ronan.

Mithilfe ihrer übernatürlichen Verbindung wollen die beiden den Geheimnissen ihrer Kindheit auf den Grund gehen. Dabei gilt es teils schwere Entscheidungen zu treffen, die sich im Positiven wie auch Negativen auf das Verhältnis der Zwillinge auswirken.