Tell Me Why: Story-Adventure kostenlos verfügbar

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Image: Xbox Game Studios

Das mysteriöse Story-Adventure Tell Me Why ist aktuell kostenlos im Xbox Store verfügbar.

Aktuell ist Tell Me Why nicht nur Teil des Xbox Game Pass sondern steht obendrein komplett kostenlos im Xbox Store zum Download bereit. Wer das Story-Adventure noch nicht in seiner Sammlung hat, kann ab sofort hier zuschlagen.

Das von den Liefe is Strange-Machern DONTNOD Entertainment entwickelte Tell Me Why wurde ursprünglich 2020 veröffentlicht und erzählt die mysteriöse Geschichte der Zwillinge Tyler und Alyson Ronan.

Mithilfe ihrer übernatürlichen Verbindung wollen die beiden den Geheimnissen ihrer Kindheit auf den Grund gehen. Dabei gilt es teils schwere Entscheidungen zu treffen, die sich im Positiven wie auch Negativen auf das Verhältnis der Zwillinge auswirken.

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11 Kommentare Added

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  3. Hattori Hanzo 42785 XP Hooligan Schubser | 02.06.2026 - 07:04 Uhr

    „Sie besitzen das Produkt bereits“, ja doof wenn man das gar nicht mehr weiss 😅

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  5. de Maja 344335 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.06.2026 - 08:09 Uhr

    Ich habs glaube ich auch schon aber nie reingeschaut, einfach keinen Bock mehr auf Coming of Age Geschichten, ist echt ausgenudelt.

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    • Katanameister 444800 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 02.06.2026 - 08:26 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Ja, ist auch nicht mein Ding, auch generell die ganzen Telltale Spiele haben etwas ihren Reiz verloren.

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  6. mAsTeR OuTi 113560 XP Scorpio King Rang 2 | 02.06.2026 - 08:27 Uhr

    Hab ich irgendwann schon mal kostenlos geladen. Ist eher was für meine Frau wenn sie mit den Life is Strange Teilen fertig ist. ^^

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  9. d4wGkw0n 54100 XP Nachwuchsadmin 6+ | 02.06.2026 - 09:05 Uhr

    Hab’s schon, aber nie gezockt.
    Gibt es jedes Jahr zu der Zeit kostenlos.

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