Telltale Games: Acht Millionen Dollar sicheren weitere Spielentwicklung

Der Videospielentwickler Telltale Games hat sich eine millionenschwere Summe sichern können, um weiterhin Spiele entwickeln können.

So konnte man in einer ersten Finanzierungsrunde acht Millionen Dollar von Hiro Capital durch Begleitung von Skybound Entertainment erhalten. Das Geld wird für die Weiterentwicklung und Veröffentlichung von The Expanse: A Telltale Series The Wolf Among Us 2 eingesetzt.

Zuletzt wurde im August ein erster Gameplay-Trailer aus The Expanse: A Telltale Series gezeigt. Sowohl The Expanse als auch The Wolf Among Us könnten in diesem Jahr erscheinen.