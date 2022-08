Temtem: Neue Insel und ihre Features im Trailer vorgestellt

Autor:, in / Temtem

Schaut euch die neue Insel Tamers Paradise und ihre Features an, die in Temtem 1.0 enthalten sind.

Temtem erscheint am 6. September in der Version 1.0 und verlässt den Early Access auf Steam. Dann wird das MMO-Abenteuer, in dem ihr Kreaturen sammelt, auch für Xbox Series X|S erscheinen.

Ein neuer Trailer wirft jetzt einen Blick in die neuen Features von Version 1.0, die auf der Insel Tamers Paradise zu finden sind.

Im Spiel erforscht ihr als Temtem-Bändiger sechs Inseln des Airborne Archipels, entdeckt neue Spezies und findet auf dem Weg gute Freunde.

Fangt neue Temtem auf den schwimmenden Inseln von Omninesia, kämpft gegen andere Dompteure an den Sandstränden von Deniz oder handelt mit euren Freunden auf den aschebedeckten Feldern von Tucma.

Besiegt den lästigen Clan Belsoto und beendet seinen Plan, über das Archipel zu herrschen, besiegt alle acht Dojo-Anführer und werdet der ultimative Temtem-Bändiger.