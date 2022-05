TEN: Ten Rooms Ten Seconds: Rage-Plattformer für Xbox angekündigt

Der Indie-Publisher Ratalaika Games freut sich, mit dem Entwickler The Bworg an seinem Debüt-Titel TEN: Ten Rooms Ten Seconds zusammenzuarbeiten, der am 3. Juni 2022 für PC (Steam), PlayStation 4 + 5, Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S, Nintendo Switch zum Preis von 4,99 € veröffentlicht wird.

TEN: Ten Rooms Ten Seconds ist ein einfaches, aber herausforderndes Einzelspielerspiel, das sich über zehn Stockwerke einer unterirdischen Anlage erstreckt. Jedes Stockwerk enthält zehn Räume, und jeder Raum schließt den Spieler für zehn Sekunden ein, während verschiedene Fallen versuchen, ihn zu töten.

Aber es gibt Hoffnung – der Spieler kann „Token“ sammeln, die in sicheren Räumen am Anfang jeder Etage ausgegeben werden können, um Upgrades und Fähigkeiten freizuschalten, die ihm beim Überleben helfen.

Der Schwerpunkt des Spiels liegt auf dem Ansatz „aus Fehlern lernen“. Jeder Raum ist technisch gesehen ein Rätsel, und wenn die Spieler aus ihren Fehlern lernen, entdecken sie ihre eigene Lösung, überwinden den Spießrutenlauf jeder Etage und schaffen es in den nächsten Level. Obwohl es oberflächlich betrachtet einfach ist, erinnert es an ähnliche herausfordernde Spiele seiner Art wie Super Meat Boy und nimmt auch Einflüsse von moderneren Spielen wie denen des „Souls“-Genres auf.

Für Trophäenjäger oder Gelegenheitsspieler gibt es einen einfachen Modus, in dem man optional unbesiegbar ist und einfach nur die Geschichte genießen kann (die in der Mitte des Spiels erst so richtig losgeht). Für Spieler, die wirklich eine Herausforderung suchen, gibt es einen optionalen „Höllenmodus“, der in jedem Raum mehr Bedrohungen bietet.