Tencent: 40 Spielewelten unter einem Dach – große Gaming-Kunstausstellung in Köln

Tencent veranstaltet im Rahmen der gamescom 2026 erstmals die Kunstausstellung Worlds of Play: The Game Art Exhibition. Vom 27. bis 29. August können Besucher in der Wassermannhalle in Köln über 40 bekannte Spielemarken entdecken, die durch originale Konzeptzeichnungen, Charakterstatuen, Modelle und interaktive Installationen präsentiert werden.
Die Ausstellung richtet sich an Medien, Content Creator und die Öffentlichkeit und möchte die künstlerische und kulturelle Bedeutung moderner Videospiele in den Mittelpunkt stellen.
Fünf Themenwelten führen durch die Ausstellung
Worlds of Play ist in fünf unterschiedliche Themenbereiche gegliedert, die jeweils verschiedene Facetten der Spieleentwicklung präsentieren:
Reality
Im Bereich Reality stehen realistische Konflikte und militärische Szenarien im Mittelpunkt. Vertreten sind:
- Arena Breakout
- Arma Reforger
- DayZ
- Delta Force
- PUBG MOBILE
- Rust Mobile
Experiments
Der Bereich Experiments widmet sich Science-Fiction und außergewöhnlichen Ideen. Hier wird CONTROL Resonant von Remedy Entertainment präsentiert.
Abyss
Düstere Horrorwelten stehen im Fokus von Abyss. Zu den vertretenen Spielen gehören:
- Cronos: The New Dawn
- Dying Light
- Dying Light 2 Stay Human
- GTFO
- Layers of Fear
- The Medium
Epics
Der größte Bereich der Ausstellung vereint zahlreiche bekannte Spielereihen:
- Assassin’s Creed
- Atomic Heart
- Black Myth: Wukong
- Golden Spatula
- Honor of Kings
- Honor of Kings: World
- League of Legends
- League of Legends: Wild Rift
- Phantom Blade Zero
- Teamfight Tactics
- VALORANT
- VALORANT Mobile
Wonderland
Anime- und Fantasy-Welten bilden den Schwerpunkt von Wonderland. Präsentiert werden unter anderem:
- Girls‘ Frontline
- Girls‘ Frontline 2
- Goddess of Victory: NIKKE
- Wuthering Waves
- Light and Night
Besucher erwartet eine Mischung aus klassischen Ausstellungsstücken und interaktiven Installationen.
Neben originalen Konzeptzeichnungen und Figuren werden maßstabsgetreue Modelle sowie exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Spieleentwicklung gezeigt. Ergänzt wird das Programm durch Cosplay-Auftritte, Community-Aktivitäten und Gespräche mit Entwicklern verschiedener Studios.
Steven Ma, Senior Vice President bei Tencent, bezeichnet Spiele als einzigartige Form kreativer Zusammenarbeit, bei der Kunst, Musik, Technologie, Design und Storytelling zusammenkommen.
Mit Worlds of Play wolle Tencent gemeinsam mit zahlreichen internationalen Partnerstudios die Künstler und Entwickler hinter den bekannten Spielewelten in den Mittelpunkt rücken.
Die Anmeldung für Worlds of Play: The Game Art Exhibition ist ab sofort möglich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt Tencent eine frühzeitige Registrierung. Die Ausstellung findet vom 27. bis 29. August 2026 in der Wassermannhalle in Köln parallel zur gamescom 2026 statt.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Am besten wäre der Titel „Tencent – a Virus from China, gewesen.“
Kaufen sich überall ein, verdrängen dadurch andere Investoren und haben dort dadurch überall das letzte Wort. Somit kann China hier seine politische Agenda durch die Hintertür an den Mann bringen.
In Afrika macht das China nicht anders. Investitionen auf Kosten der Kontrolle über Schiffshäfen, Eisenbahn, Bodenschätze und co.
„Kaufen sich überall ein, verdrängen dadurch andere Investoren und haben dort dadurch überall das letzte Wort. Somit kann China hier seine politische Agenda durch die Hintertür an den Mann bringen.“
Wow die bösen Chinesen. Machen jetzt das gleiche wie die westlichen Konzerne seit Jahrzehnten. Und dann erlauben Sie es sich auch noch bessere Games auf einmal ohne woken Mist zu machen.
Zum Teil ja, aber in manche Punkten noch extremer.
Ein Minions Film bekam in China ein anderes Ende, wo sie zum Schluss, für ihre Taten eingesperrt wurden. China hatte es nicht gefallen, dass sie überall Chaos stiften und dafür nicht bestraft werden.
Nenne vergleichbares im Westen.
„Nenne vergleichbares im Westen“
Oh vergleichbares im Westen. Wie wäre es mit den gefälschten Synchronisierungen bei Crunchyroll? Wo einfach das japanische Original verfälscht und mit wokem Mist ersetzt wurde?
„Somit kann China hier seine politische Agenda durch die Hintertür an den Mann bringen.“
Und genau da liegt, meiner Meinung nach, der Denkfehler bei vielen Leuten. Das hat nichts mit „durch die Hintertür“ zu tun.
Einer hat Geld, ein anderer nimmt es an. Das ist wie mit Sonys Exklusivdeals mit Square Enix zum Beispiel. Die Geschäfte kommen nicht nur zustande, weil eine der beiden Parteien das will.
Es gehört immer einer dazu, der sich verkaufen will.
So wie Ubisoft. Seit die sich an Tencent verkauft haben ist der Kurs massiv eingebrochen.
Das war der Anfang vom Ende! Der Einstieg hat viele Investoren abgeschreckt dort zu investieren. Hat der CEO toll gemacht 👌
Die sind echt überall dabei.
Sind bestimmt einige interessante Ausstelungsstücke dabei.
Find ich stark. Der künstlerische Aspekt in Videospielen findet nach wie vor zu wenig Anerkennung in der breiten Masse.