Tencent: 40 Spielewelten unter einem Dach – große Gaming-Kunstausstellung in Köln

Tencent kündigt Worlds of Play Kunstausstellung zur gamescom 2026 in Köln an.

Tencent veranstaltet im Rahmen der gamescom 2026 erstmals die Kunstausstellung Worlds of Play: The Game Art Exhibition. Vom 27. bis 29. August können Besucher in der Wassermannhalle in Köln über 40 bekannte Spielemarken entdecken, die durch originale Konzeptzeichnungen, Charakterstatuen, Modelle und interaktive Installationen präsentiert werden.

Die Ausstellung richtet sich an Medien, Content Creator und die Öffentlichkeit und möchte die künstlerische und kulturelle Bedeutung moderner Videospiele in den Mittelpunkt stellen.

Fünf Themenwelten führen durch die Ausstellung

Worlds of Play ist in fünf unterschiedliche Themenbereiche gegliedert, die jeweils verschiedene Facetten der Spieleentwicklung präsentieren:

Reality

Im Bereich Reality stehen realistische Konflikte und militärische Szenarien im Mittelpunkt. Vertreten sind:

Arena Breakout

Arma Reforger

DayZ

Delta Force

PUBG MOBILE

Rust Mobile

Experiments

Der Bereich Experiments widmet sich Science-Fiction und außergewöhnlichen Ideen. Hier wird CONTROL Resonant von Remedy Entertainment präsentiert.

Abyss

Düstere Horrorwelten stehen im Fokus von Abyss. Zu den vertretenen Spielen gehören:

Cronos: The New Dawn

Dying Light

Dying Light 2 Stay Human

GTFO

Layers of Fear

The Medium

Epics

Der größte Bereich der Ausstellung vereint zahlreiche bekannte Spielereihen:

Assassin’s Creed

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Golden Spatula

Honor of Kings

Honor of Kings: World

League of Legends

League of Legends: Wild Rift

Phantom Blade Zero

Teamfight Tactics

VALORANT

VALORANT Mobile

Wonderland

Anime- und Fantasy-Welten bilden den Schwerpunkt von Wonderland. Präsentiert werden unter anderem:

Girls‘ Frontline

Girls‘ Frontline 2

Goddess of Victory: NIKKE

Wuthering Waves

Light and Night

Besucher erwartet eine Mischung aus klassischen Ausstellungsstücken und interaktiven Installationen.

Neben originalen Konzeptzeichnungen und Figuren werden maßstabsgetreue Modelle sowie exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Spieleentwicklung gezeigt. Ergänzt wird das Programm durch Cosplay-Auftritte, Community-Aktivitäten und Gespräche mit Entwicklern verschiedener Studios.

Steven Ma, Senior Vice President bei Tencent, bezeichnet Spiele als einzigartige Form kreativer Zusammenarbeit, bei der Kunst, Musik, Technologie, Design und Storytelling zusammenkommen.

Mit Worlds of Play wolle Tencent gemeinsam mit zahlreichen internationalen Partnerstudios die Künstler und Entwickler hinter den bekannten Spielewelten in den Mittelpunkt rücken.

Die Anmeldung für Worlds of Play: The Game Art Exhibition ist ab sofort möglich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt Tencent eine frühzeitige Registrierung. Die Ausstellung findet vom 27. bis 29. August 2026 in der Wassermannhalle in Köln parallel zur gamescom 2026 statt.