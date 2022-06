Tencent: Games enthüllt 44 neue Projekte

Autor:, in / Tencent

Gestern hat Tencent Games auf der hauseigenen Konferenz SPARKS 2022 mehr als 40 neue Projekte enthüllt, darunter Spiele, aber auch Spieletechnologien, die in Bereichen wie Wissenschaft, Kultur und Industrie eingesetzt werden.

Auf Games-Seite wurde das neue Open-World-Action-RPG Code: To Jin Yong enthüllt, welches das chinesische Martial Arts-Genre ‚Wuxia‘ mithilfe der neusten Unreal Engine 5 zum Leben erweckt.

Ein erster Gameplay-Trailer steckt voller beeindruckender Martial Arts-Action ist hier zu sehen:

Tencent Games teilte Updates zu 26 Spielen, darunter zu League of Legends Esports Manager, Return to Empire, Code: To Jin Yong und Cloud-Gaming-Technologien wie START ENGINE mit seiner ersten Demo: EVOLUTION.

League of Legends Esports Manager, das offizielle Mobile Game zu den League of Legends-Turnieren, wird im Juli als Open Beta auf dem chinesischen Festland an den Start gehen.

Das Mobile Game Return to Empire basiert auf der berühmten Age of Empires-IP und entsteht in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios. Der Titel wird speziell für den chinesischen Markt entwickelt.

Für Tencent Games eigene Cloud-Gaming-Technologie START ENGINE wurde mit EVOLUTION eine Demo gezeigt. In einer filmreifen interaktiven Szene kämpft ein Team aus Spielern auf verschiedenen Geräten gegen furchteinflößend-lebensechte Dinosaurier.

Für Tencent Games eigene Cloud-Game-Technologie START ENGINE wurde mit EVOLUTION eine Demo gezeigt. Sie versetzt Spieler in einer filmreifen, in Echtzeit stattfindenden und gleichzeitig interaktiven Szene zurück in die Zeit der Dinosaurier. Die Cloud-Game-Technologie unterstützt mehrere Spieler. Das Team hinter START ENGINE hat es sich zum Ziel gesetzt, Endnutzern eine brandneue Spieleerfahrung zu bieten und freut sich darauf, mit weltweit tätigen Studios, Indie-Entwicklern und der Filmindustrie zusammenzuarbeiten, um neue Möglichkeiten zu erschließen.

Während der Konferenz zeigten Tencent Games, wie sie Technologien aus der Spieleentwicklung in anderen Bereichen anwenden: der wissenschaftlichen Forschung, im Kulturerbe und in der Industrie.