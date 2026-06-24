Tencent: Investitionen in japanische Studios stehen auf dem Prüfstand – Bericht

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Einem neuen Bericht zufolge stehen Tencents Investitionen in japanische Entwicklerstudios aktuell auf dem Prüfstand.

Dank jahrelanger massiver Investitionen stieg Tencent in jüngster Vergangenheit zum weltweit größten Videospielunternehmen auf. An über 800 Entwicklern ist man beteiligt, darunter namhafte Studios wie Epic Games, Larian, Krafton oder Ubisoft.

Nun beabsichtigt das chinesische Unternehmen einem neuen Bloomberg-Bericht zufolge, sich aus einigen Beteiligungen zurückzuziehen. Besonders von der Maßnahme betroffen sein sollen dabei japanische Entwicklerstudios. Explizit nennt man Monster Hunter Stories-Entwickler Marvelous.

Geprüft werden aktuell eine Reihe Minderheitsbeteiligungen, deren Anteile man sogar unter Inkaufnahme von Verlusten bereit sei abzutreten.

Ein kompletter Rückzug der Investitionen aus dem japanischen Videospielmarkt sei allerdings nicht geplant. Investitionen in namhafte Studios wie PlatinumGames und FromSoftware stehen nicht auf dem Prüfstand.

Der Bericht geht davon aus, Tencent strebe für die Zukunft eine aktivere Rolle bei seinen Investitionen an, anstatt als reiner Geldgeber im Hintergrund zu agieren.

„Videospiele sind ein zentraler Bestandteil des Geschäfts von Tencent. Wir sind weiterhin fest entschlossen, mit unseren Beteiligungsunternehmen zusammenzuarbeiten und unsere starke Präsenz auf dem japanischen Spielemarkt langfristig aufrechtzuerhalten“, erklärt Tencent in einer Stellungnahme.

Quelle
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12 Kommentare Added

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        • The Hills have Shice 253295 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.06.2026 - 09:07 Uhr
          Antwort auf Kitomy

          Wird jedenfalls nicht einfach, aber unmöglich ist es nicht.

          Aber es ist nicht unbedingt Tencent, die die Hürde stellen, sondern MS eigene Schwäche im Hardwaresegment. Hardware treibt aufgrund der Kosten den Umsatz. Umsatz ist das Maß für die Marktanteile. Gleichzeititg ist Hardware aber der Bremsklotz für die Marge (Umsatzrendite). Auf Platz 1 in der Branche zu sein, nach Marktanteilen, muss also nicht gleichzeitig bedeuten, wirtschaftlich am erfolgreichsten zu sein. Für Tencent dürfte das aber zutreffen, da sie ihr Ergebnis nahezu ausschließlich mit Software und eben nicht mit Hardware realisieren.

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  2. Drakeline6 227735 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.06.2026 - 07:17 Uhr

    Schon krass wie gigantisch Tencent ist.
    Da kommt kein anderer ansatzweise ran.

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  4. Timtrailer 1400 XP Beginner Level 1 | 24.06.2026 - 07:57 Uhr

    Tencent ist wie ein Geschwür. Sie verdrängen mit ihrer Beteiligung andere, grosse Investoren und überall wo sie drinnen sind können sie mitbestimmen wo die Reise hingeht.

    China hat zu viel Einfluss!

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  5. AnCaptain4u 277185 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.06.2026 - 08:28 Uhr

    Ein Großteil der Gaming-Branche hat in Japan aber mittlerweile ein dickes Problem. Vor Allem die sogenannten „Anime“-Games, wo man das Gefühl hat es geht mehr Geld für die Lizenz drauf, als fürs eigentliche Spiel.
    China und Südkorea haben massiv aufgeholt und bieten mittlerweile eine Qualität wo andere nicht mehr mithalten können.

    Abgesehen davon ist es ja auch nur logisch, dass man seine Investitionen regelmäßig auf den Prüfstand stellt.

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    • Kitomy 95825 XP Posting Machine Level 3 | 24.06.2026 - 08:44 Uhr
      Antwort auf AnCaptain4u

      Es ist ja nicht nur Japan.
      Eigentlich gilt auch für den kompletten Westen.

      China und Südkorea haben in fast allen Dingen die restliche Welt überholt.
      Nun ist der Gaming Sektor dran, wo sie meiner Meinung nach auch schon den Großteil überholt haben.

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      • buimui 469380 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 24.06.2026 - 09:01 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Aber teilweise zurecht. Der Westen stell immer mehr nur noch austauschbare Massenware her. Da sind kreative Innovationen wie die Nadel im Heuhaufen. Man sucht sie vergeblich.

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        • Kitomy 95825 XP Posting Machine Level 3 | 24.06.2026 - 09:22 Uhr
          Antwort auf buimui

          Es klingt zwar überspitzt, aber aus eigener Erfahrung kann ich das bestätigen..

          Bei den westlichen Firmen/Konzernen ist die dritte Toilette wichtiger, ihr wisst was ich meine, als die Qualität der Produkte…

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