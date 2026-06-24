Tencent: Investitionen in japanische Studios stehen auf dem Prüfstand – Bericht

Einem neuen Bericht zufolge stehen Tencents Investitionen in japanische Entwicklerstudios aktuell auf dem Prüfstand.

Dank jahrelanger massiver Investitionen stieg Tencent in jüngster Vergangenheit zum weltweit größten Videospielunternehmen auf. An über 800 Entwicklern ist man beteiligt, darunter namhafte Studios wie Epic Games, Larian, Krafton oder Ubisoft.

Nun beabsichtigt das chinesische Unternehmen einem neuen Bloomberg-Bericht zufolge, sich aus einigen Beteiligungen zurückzuziehen. Besonders von der Maßnahme betroffen sein sollen dabei japanische Entwicklerstudios. Explizit nennt man Monster Hunter Stories-Entwickler Marvelous.

Geprüft werden aktuell eine Reihe Minderheitsbeteiligungen, deren Anteile man sogar unter Inkaufnahme von Verlusten bereit sei abzutreten.

Ein kompletter Rückzug der Investitionen aus dem japanischen Videospielmarkt sei allerdings nicht geplant. Investitionen in namhafte Studios wie PlatinumGames und FromSoftware stehen nicht auf dem Prüfstand.

Der Bericht geht davon aus, Tencent strebe für die Zukunft eine aktivere Rolle bei seinen Investitionen an, anstatt als reiner Geldgeber im Hintergrund zu agieren.

„Videospiele sind ein zentraler Bestandteil des Geschäfts von Tencent. Wir sind weiterhin fest entschlossen, mit unseren Beteiligungsunternehmen zusammenzuarbeiten und unsere starke Präsenz auf dem japanischen Spielemarkt langfristig aufrechtzuerhalten“, erklärt Tencent in einer Stellungnahme.