Tencent: Investitionen in japanische Studios stehen auf dem Prüfstand – Bericht

Dank jahrelanger massiver Investitionen stieg Tencent in jüngster Vergangenheit zum weltweit größten Videospielunternehmen auf. An über 800 Entwicklern ist man beteiligt, darunter namhafte Studios wie Epic Games, Larian, Krafton oder Ubisoft.
Nun beabsichtigt das chinesische Unternehmen einem neuen Bloomberg-Bericht zufolge, sich aus einigen Beteiligungen zurückzuziehen. Besonders von der Maßnahme betroffen sein sollen dabei japanische Entwicklerstudios. Explizit nennt man Monster Hunter Stories-Entwickler Marvelous.
Geprüft werden aktuell eine Reihe Minderheitsbeteiligungen, deren Anteile man sogar unter Inkaufnahme von Verlusten bereit sei abzutreten.
Ein kompletter Rückzug der Investitionen aus dem japanischen Videospielmarkt sei allerdings nicht geplant. Investitionen in namhafte Studios wie PlatinumGames und FromSoftware stehen nicht auf dem Prüfstand.
Der Bericht geht davon aus, Tencent strebe für die Zukunft eine aktivere Rolle bei seinen Investitionen an, anstatt als reiner Geldgeber im Hintergrund zu agieren.
„Videospiele sind ein zentraler Bestandteil des Geschäfts von Tencent. Wir sind weiterhin fest entschlossen, mit unseren Beteiligungsunternehmen zusammenzuarbeiten und unsere starke Präsenz auf dem japanischen Spielemarkt langfristig aufrechtzuerhalten“, erklärt Tencent in einer Stellungnahme.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wahnsinn, wo Tencent überall beteiligt ist.
Sie sind das größte Gaming-Software Unternehmen der Welt, selbst noch vor Xbox
Ja, das wissen so viele nicht.
Deswegen ist das mit dem Ziel 2030 auch für die Marke XBOX schwer umsetzbar.
Wird jedenfalls nicht einfach, aber unmöglich ist es nicht.
Aber es ist nicht unbedingt Tencent, die die Hürde stellen, sondern MS eigene Schwäche im Hardwaresegment. Hardware treibt aufgrund der Kosten den Umsatz. Umsatz ist das Maß für die Marktanteile. Gleichzeititg ist Hardware aber der Bremsklotz für die Marge (Umsatzrendite). Auf Platz 1 in der Branche zu sein, nach Marktanteilen, muss also nicht gleichzeitig bedeuten, wirtschaftlich am erfolgreichsten zu sein. Für Tencent dürfte das aber zutreffen, da sie ihr Ergebnis nahezu ausschließlich mit Software und eben nicht mit Hardware realisieren.
Schon krass wie gigantisch Tencent ist.
Da kommt kein anderer ansatzweise ran.
Tencent schrumpft?
Die Gesetze in China zeigen Wirkung.
Kinder und jugendliche dürfen nur noch eine gewissen Zeit lang spielen.
Tencent ist wie ein Geschwür. Sie verdrängen mit ihrer Beteiligung andere, grosse Investoren und überall wo sie drinnen sind können sie mitbestimmen wo die Reise hingeht.
China hat zu viel Einfluss!
Ein Großteil der Gaming-Branche hat in Japan aber mittlerweile ein dickes Problem. Vor Allem die sogenannten „Anime“-Games, wo man das Gefühl hat es geht mehr Geld für die Lizenz drauf, als fürs eigentliche Spiel.
China und Südkorea haben massiv aufgeholt und bieten mittlerweile eine Qualität wo andere nicht mehr mithalten können.
Abgesehen davon ist es ja auch nur logisch, dass man seine Investitionen regelmäßig auf den Prüfstand stellt.
Es ist ja nicht nur Japan.
Eigentlich gilt auch für den kompletten Westen.
China und Südkorea haben in fast allen Dingen die restliche Welt überholt.
Nun ist der Gaming Sektor dran, wo sie meiner Meinung nach auch schon den Großteil überholt haben.
Aber teilweise zurecht. Der Westen stell immer mehr nur noch austauschbare Massenware her. Da sind kreative Innovationen wie die Nadel im Heuhaufen. Man sucht sie vergeblich.
Es klingt zwar überspitzt, aber aus eigener Erfahrung kann ich das bestätigen..
Bei den westlichen Firmen/Konzernen ist die dritte Toilette wichtiger, ihr wisst was ich meine, als die Qualität der Produkte…