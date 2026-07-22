Tencent: Könnte Disney-Solitaire-Entwickler für 1,5 Milliarden Dollar kaufen

Laut einem Bericht soll Tencent eine Übernahme des Mobile-Studios SuperPlay im Wert von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar prüfen.

Tencent könnte sich einem Medienbericht zufolge den Mobile-Entwickler SuperPlay sichern. Demnach soll über eine Übernahme im Wert von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar verhandelt werden.

SuperPlay hat sich zuletzt mit Disney Solitaire einen Namen gemacht. Das Mobile-Spiel entwickelt sich laut Daten des Analyseunternehmens Appfigures zu einem der erfolgreichsten Neuerscheinungen des Jahres.

Disney Solitaire wächst rasant

Den Schätzungen von Appfigures zufolge erzielte Disney Solitaire bereits im ersten vollständigen Monat nach dem Marktstart einen Nettoumsatz von rund 11 Millionen US-Dollar. Im Februar soll das Spiel bereits auf etwa 21 Millionen US-Dollar Nettoumsatz sowie 5,1 Millionen Downloads gekommen sein.

Insgesamt wird der bisherige Nettoumsatz nach rund elf Monaten auf etwa 137 Millionen US-Dollar geschätzt. Damit entwickelt sich der Titel deutlich erfolgreicher als Candy Crush Solitaire, das im gleichen Zeitraum laut Appfigures wesentlich geringere Einnahmen erzielt haben soll.

Weder Tencent noch SuperPlay haben sich bislang offiziell zu den Übernahmespekulationen geäußert. Ob es tatsächlich zu einer Einigung kommt, bleibt daher abzuwarten.