Tencent: TiMi Montréal Studio geschlossen – Bericht

Die Niederlassung hinter Ex‑Assassin’s‑Creed‑Director Ashraf Ismail wird laut Bericht nach fünf Jahren ohne Release geschlossen.

TiMi Montréal ist geschlossen. Mehrere Quellen bestätigten gegenüber Game File, dass die Entscheidung intern seit Längerem bekannt war. Ein inzwischen gelöschter LinkedIn‑Beitrag eines Programmierers erwähnte, dass das Team frühzeitig informiert wurde. Ehemalige Mitarbeitende beschrieben das Studio rückblickend als eingespielt und kollegial.

Tencent und TiMi Studio Group äußerten sich nicht zu den Vorgängen. Das 2021 gegründete Studio stand unter der Leitung von Ashraf Ismail, der nach seiner Entlassung bei Ubisoft als beratender Creative Director zu TiMi wechselte. In den fünf Jahren seines Bestehens veröffentlichte TiMi Montréal kein Spiel.

Die Schließung folgt auf frühere Umstrukturierungen innerhalb der TiMi‑Gruppe: Bereits 2023 wurde das Los‑Angeles‑Studio Team Kaiju geschlossen, das an einem AAA‑Multiplayer‑Projekt arbeitete.