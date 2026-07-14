Tencent: Trailer zur Kunstausstellung Worlds of Play the Game Art Exhibition in Köln

Tencent veröffentlicht Trailer für Kunstausstellung Worlds of Play: The Game Art Exhibition in Köln.

Ende letzter Woche kündigte Tencent die Ausstellung Worlds of Play: The Game Art Exhibition an, bei der vom 27. bis 29. August in der Wassermannhalle in Köln 40 legendäre Spieletitel anhand von Kunstwerken und immersiven Installationen präsentiert werden.

Tencent hat nun einen ersten Trailer für die Veranstaltung veröffentlicht: