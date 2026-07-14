Tencent: Trailer zur Kunstausstellung Worlds of Play the Game Art Exhibition in Köln

Ende letzter Woche kündigte Tencent die Ausstellung Worlds of Play: The Game Art Exhibition an, bei der vom 27. bis 29. August in der Wassermannhalle in Köln 40 legendäre Spieletitel anhand von Kunstwerken und immersiven Installationen präsentiert werden.
Tencent hat nun einen ersten Trailer für die Veranstaltung veröffentlicht:
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mich würde echt interessieren wie die Kunstwerke am Ende ausschauen
Das hört sich ja richtig cool an, danke!
Könnte interessant werden, werde aber wohl nicht teilnehmen.