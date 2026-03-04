Tencent: US-Regierung erwägt Zwangsverkauf von Anteilen an Spielefirmen

Die US‑Regierung prüft laut einem Bericht der Financial Times, ob der chinesische Technologiekonzern Tencent gezwungen werden soll, seine Beteiligungen an US‑Videospielunternehmen zu verkaufen. Regierungsvertreter sollen darüber beraten, ob die Investitionen des Konzerns ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Tencent ist der weltweit größte Spieleinvestor und hält Beteiligungen an Epic Games, Larian, Krafton, Ubisoft und vielen weiteren Studios. Zudem besitzt das Unternehmen Riot Games und Supercell vollständig.

Ein Treffen hochrangiger Regierungsmitglieder zur Bewertung der Lage war für diese Woche geplant, wurde jedoch verschoben. Präsident Donald Trump soll sich im kommenden Monat mit Chinas Staatschef Xi Jinping treffen.

Bereits im vergangenen Sommer soll Tencent laut einer Quelle mit dem Committee on Foreign Investment in the US (CFIUS) über mögliche Maßnahmen verhandelt haben, um Sicherheitsbedenken auszuräumen. Sollte die Regierung handeln, könnte sie Tencent verpflichten, seine Anteile an US‑Spielefirmen zu veräußern.

US‑Behörden sehen die umfangreichen Datensammlungen vieler Spieleplattformen als potenzielle Quelle für nachrichtendienstliche Risiken. Chris McGuire, ehemaliger Sicherheitsbeamter der Biden‑Administration, erklärte, diese Plattformen könnten „eine bedeutende Quelle für Informationsgewinnung“ darstellen.

Im Januar des Vorjahres setzte die US‑Regierung Tencent auf eine Liste von Unternehmen, die angeblich Verbindungen zum chinesischen Militär haben. Tencent wies dies zurück und bezeichnete die Einstufung als Fehler.

Sprecher Danny Marti erklärte, man sei „kein Militärunternehmen oder -zulieferer“ und werde mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeiten, um Missverständnisse auszuräumen.