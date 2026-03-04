Tencent: US-Regierung erwägt Zwangsverkauf von Anteilen an Spielefirmen

Die US‑Regierung prüft laut einem Bericht der Financial Times, ob der chinesische Technologiekonzern Tencent gezwungen werden soll, seine Beteiligungen an US‑Videospielunternehmen zu verkaufen. Regierungsvertreter sollen darüber beraten, ob die Investitionen des Konzerns ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Tencent ist der weltweit größte Spieleinvestor und hält Beteiligungen an Epic Games, Larian, Krafton, Ubisoft und vielen weiteren Studios. Zudem besitzt das Unternehmen Riot Games und Supercell vollständig.
Ein Treffen hochrangiger Regierungsmitglieder zur Bewertung der Lage war für diese Woche geplant, wurde jedoch verschoben. Präsident Donald Trump soll sich im kommenden Monat mit Chinas Staatschef Xi Jinping treffen.
Bereits im vergangenen Sommer soll Tencent laut einer Quelle mit dem Committee on Foreign Investment in the US (CFIUS) über mögliche Maßnahmen verhandelt haben, um Sicherheitsbedenken auszuräumen. Sollte die Regierung handeln, könnte sie Tencent verpflichten, seine Anteile an US‑Spielefirmen zu veräußern.
US‑Behörden sehen die umfangreichen Datensammlungen vieler Spieleplattformen als potenzielle Quelle für nachrichtendienstliche Risiken. Chris McGuire, ehemaliger Sicherheitsbeamter der Biden‑Administration, erklärte, diese Plattformen könnten „eine bedeutende Quelle für Informationsgewinnung“ darstellen.
Im Januar des Vorjahres setzte die US‑Regierung Tencent auf eine Liste von Unternehmen, die angeblich Verbindungen zum chinesischen Militär haben. Tencent wies dies zurück und bezeichnete die Einstufung als Fehler.
Sprecher Danny Marti erklärte, man sei „kein Militärunternehmen oder -zulieferer“ und werde mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeiten, um Missverständnisse auszuräumen.
Ach die Ente mal wieder.
Sollen se machen, dann gibt’s noch mehr Pleiten bei denen.
Fände es auch sehr befremdlich, wenn Tencent zu viel Macht in dem Bereich hätte.
Haben sie ja im Grunde schon, sie sind quasi in jedem großen Medium äußerst stark vertreten. Nicht nur in Games, sondern alle Entertainment Branchen. Allerdings finde ich das eigentlich nicht schlimm, 80% ihrer Firmen liefern durchaus guten Content, z.b. die ganzen K-Dramas. Und in den letzten Jahren hat China extrem aufgeholt was gute Medienqualität betrifft, im Gegensatz zur USA, da geht eher alles den Bach runter. Bzgl Militärverbindung, sowohl in der USA wie auch China, müssen/arbeiten Tech Firmen sowohl Zivil als auch Militärisch (Dual-Use). Im Falle der USA gibt es im Gegensatz zu China tatsächliche Vorfälle, z.b. an Claude AI/Anthropic; oder MS, Google, Amazon alle liefern ans Militär mit Hintertür (das würde ich als Gegenland auch nicht unbedingt im Land haben wollen). China blockt ebenfalls viele US Firmen, allerdings nicht nur wegen Militär und Spionage. Die Frage ist natürlich wieviel Daten können da wirklich abgefragt werden, wenn ich eine Tencent Drama Serie schaue oder Highguard spiele.
Leute…, wir wissen doch wer sich dann am Ende wieder die Taschen vollpackt: Der Trump Clan.
Oh man sollen sie machen, die Studios die dann aber einen Geldgeber verlieren werden davon nicht so glücklich sein.
Aber das die Araber ganz EA gekauft haben juckt Trump und sein Gefolge nicht oder wie ?
Ach jetzt ist es schon das chinesische Militär 😂