Tenchu: Shadow Assault: Tenchu‑Comeback 2026? Acquire heizt die Gerüchteküche an

Tenchu‑Comeback 2026? Acquire heizt die Gerüchteküche mit klarer Ansage an die Fans an.

Der Präsident von Acquire, Takuma Endo, hat offiziell bestätigt, dass das Studio an der Rückkehr einer ihrer klassischen Marken arbeitet und Anfang des kommenden Jahres ein neues Spiel ankündigen will.

Das Unternehmen verfolgt für 2026 das Ziel, nicht nur neue Projekte zu entwickeln, sondern auch frühere Erfolgsmarken in einer überarbeiteten und zeitgemäßen Form zurückzubringen.

Endo betont, dass der aktuelle Trend zu Remakes zwar eine Rolle spielt, Acquire jedoch vor allem daran interessiert ist, die eigenen Klassiker in einer verbesserten und attraktiveren Version neu aufleben zu lassen.

Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Vorbereitungsphase, weshalb keine konkreten Details genannt wurden. Endo geht jedoch davon aus, dass Anfang des neuen Jahres eine offizielle Enthüllung stattfinden kann.

Diese Aussagen haben in der Community sofort Spekulationen ausgelöst, da Acquire in der Vergangenheit für mehrere bekannte Marken verantwortlich war, darunter auch die beliebte Stealth‑Reihe Tenchu.

Ob es sich bei dem geplanten Revival tatsächlich um ein neues Tenchu handelt, bleibt offen. Die Aussagen des Studios zeigen jedoch klar, dass eine Rückkehr einer klassischen Acquire‑Marke bevorsteht und die offizielle Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Auf was würdet ihr tippen?