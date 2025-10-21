Tenebrea: Horrorspiel inspiriert von wahren Begebenheiten

Tenebrea ist ein psychologisches Ego-Horrorspiel, das in einem Studentenwohnheim in Valencia, Spanien, spielt und von wahren Begebenheiten inspiriert wurde.

Seit Jahren berichten Menschen, die dort leben und arbeiten, von seltsamen Begegnungen, von Schatten, die sich in den Fluren bewegen, von Objekten, die von selbst ihren Platz wechseln, von lauten Geräuschen bis hin zu Erscheinungen, die sich zu real anfühlen, um sie zu ignorieren. Diese Ereignisse bildeten die Grundlage für die Geschichte, die Sie bei der Erkundung des Hauses aufdecken werden.

Ihr spielt Laura, eine Studentin, die sich den im Gebäude verborgenen Geheimnissen stellen muss. Ihr Telefon ist Ihr wichtigstes Werkzeug. Die Taschenlampe hilft euch, in der Dunkelheit zu bewegen, während der EMF-Detektor paranormale Aktivitäten wie Stimmen, Flüstern und furchterregende Erscheinungen aufdeckt.

Erkundung ist der Schlüssel, jeder Raum verbirgt Details, die euch der Wahrheit näherbringen, während Rätsel und paranormale Begegnungen dich an deine Grenzen bringen.