Tenet of the Spark: Zeitreisen mit Faust und Verstand

Tenet of the Spark – Kämpfen gegen die Gegenwart, reisen durch die Vergangenheit!

Tenet of the Spark ist ein erzählerisch fokussiertes Einzelspieler-Action-Adventure, das euch in die Rolle von Will versetzt – einem Boxer, der sich mutig den Straßenbanden seiner Stadt entgegenstellt und dabei zugleich mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert wird.

Die Handlung entfaltet sich in einem spannungsgeladenen urbanen Setting, wird jedoch durch eine ungewöhnliche übernatürliche Komponente ergänzt: Will besitzt die Fähigkeit, mit den Geistern seiner Vorfahren in Kontakt zu treten und ihre Kräfte zu nutzen.

Während er sich gegen die Bedrohung durch kriminelle Strukturen zur Wehr setzt, gleitet sein Bewusstsein immer wieder in frühere Epochen, wo er durch die Augen seiner Ahnen erlebt, was sie geprägt hat – und welche Lehren er daraus ziehen kann. Das Spiel vereint intensive Nahkämpfe, emotionale Erzählung und spirituelle Elemente zu einem einzigartigen Abenteuer über Identität, Herkunft und die Kraft innerer Transformation.

Der Release für PC und Konsolen ist laut Roar Games „bald“ geplant. Ein genaues Datum steht derzeit noch aus.