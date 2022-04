TERA: Abschaltung der Server angekündigt

Wer von euch noch aktiv TERA spielt oder es noch in seinem Stapel der Schande liegen hat, sollte sich beeilen alles in die Wege zu leiten, was er geplant oder zu erledigen hat. Der Publisher Gameforge gab bekannt, dass aufgrund Aussagen des Entwicklerstudios Bluehole Studio die Server bald abgeschaltet werden.

TERA feierte seine Veröffentlichung bereits 2011 und hatte seit dem einige Erfolge zu verbuchen, unter anderem war es zwischendurch eines der beliebtesten Spiele auf Steam. Nach über 10 Jahren erklärte Bluehole Studio jetzt, dass sie sich nicht mehr in der Lage sehen, den Spielern den aufregenden und befriedigenden Content bereitzustellen, den sie verdienen. Daraufhin gab es eine Mitteilung des Publishers auf der offiziellen Webseite von TERA:

Liebe TERA-Spieler, heute haben wir leider keine guten Nachrichten für euch, denn das Entwicklerstudio Bluehole wird die Entwicklung von TERA bald einstellen. Das Team aus Südkorea ist nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass sie euch keine zufriedenstellen Inhalte mehr bieten können. Als letzter verbliebener Publisher von TERA respektieren wir schweren Herzens Blueholes Entscheidung und werden das Spiel ebenfalls einstellen. Die TERA-Server werden daher am 30.06.2022 um 10:00 Uhr MESZ (04:00 Uhr EDT) heruntergefahren. Bis dahin veranstalten wir permanente Events – in der Hoffnung, dass ihr die letzten Monate in Arborea noch genießen werdet. Es ist schade, dass die TERA-Legende nach fast 10 Jahren nun zu Ende geht. Gemeinsam haben wir uns den Gefahren Arboreas gestellt, mutig gegen die Argonen gekämpft, viele neue Freunde gewonnen und unzählige Abenteuer erlebt. Wir bedanken uns bei euch für eure Treue, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt und dass ihr eine so großartige Community gewesen seid!

Ihr habt also noch bis zum 30.06. 10 Uhr Zeit euch ein Bild zu machen, was für eine Art MMORPG TERA ist/ war, oder ein paar letzte Stunden mit Freunden und Familie in Arborea zu verbringen. So ein Ende bringt aber nicht nur Schlechtes mit sich, so hat zum Beispiel Bluehole jetzt mehr Zeit sich auf neue Projekte zu fokussieren und kann vielleicht eine noch schönere und aufregendere Welt zum Leben erwecken.