Terminal Velocity: Boosted Edition: Luftkampf-Shooter setzt im Juni zur Landung an

Der actionreiche Luftkampf-Shooter Terminal Velocity: Boosted Edition setzt im Juni zur Landung auf Xbox an.

Ziggurat Interactive gibt bekannt, dass Terminal Velocity: Boosted Edition am 7. Juni 2023 für Xbox One und Playstation 4 erscheint.

Dieser halsbrecherische Luftkampf-Shooter, der bereits auf PC und Nintendo Switch veröffentlicht wurde, kommt nun auch auf die Konsolen – mit voller Widescreen-Unterstützung, flüssigen Bildraten und einer sorgfältig kuratierten Analogsteuerung.

Ursprünglich wurde Terminal Velocity 1995 von Terminal Reality (den Schöpfern der BloodRayne-Franchise unter der Leitung des ehemaligen Chefentwicklers von Microsoft Flight Simulator) entwickelt und von 3D Realms (Duke Nukem) veröffentlicht und von der Kritik für sein aufregendes Hochgeschwindigkeits-Action-Gameplay und seine hochmoderne Grafik gelobt.

Die für moderne Plattformen aktualisierte Terminal Velocity: Boosted Edition ein flüssigeres Gameplay, eine sauberere Grafik, eine schnellere Framerate, einen verbesserten Sound sowie Erfolge für Xbox und Trophäen für Playstation – eine Premiere für das Spiel!

Im Gegensatz zu den meisten anderen Flugsimulatoren dreht sich bei Terminal Velocity alles um den Kampf. Dank der trägheitsarmen Flugmechanik, die es den Spielern ermöglicht, sich über tückische Karten zu neigen, zu rollen und zu kreisen, und der unkomplizierten Steuerung werden sie direkt in die Action gestürzt.

Um ihre Überlegenheit in der Luft aufrechtzuerhalten, haben sie Zugang zu einem Arsenal von Waffen und verschiedenen spielverändernden Power-Ups, um tödliche feindliche Jäger in der Luft und am Boden zu besiegen.

Die Spieler werden die ultimative Kraft des Fliegens spüren, wenn sie sich in die Lüfte erheben, durch fremde Umgebungen schweben und ihre fliegerischen Fähigkeiten in Dutzenden von engen Tunneln und unterirdischen Höhlen unter Beweis stellen. Hier geht es um Action, Geschwindigkeit und Zerstörung!

Features

Nein, nein, hier gibt es keine Überschläge: Schießt mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch Feinde in einem Raumschiff, das so schnell und gefährlich ist, dass niemand sonst mutig (oder dumm) genug ist, es zu steuern.

Schießt mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch Feinde in einem Raumschiff, das so schnell und gefährlich ist, dass niemand sonst mutig (oder dumm) genug ist, es zu steuern. Wundersame Alien-Planeten, die einen wirklich umbringen wollen: Erlebt Schlachten auf neun verschiedenen Planeten mit insgesamt 27 Levels und über 400.000 Quadratmeilen Schlachtfeld.

Erlebt Schlachten auf neun verschiedenen Planeten mit insgesamt 27 Levels und über 400.000 Quadratmeilen Schlachtfeld. Flüssiger, schneller und besser als je zuvor: Mit Widescreen-Unterstützung und einer seidenweichen Framerate hat Terminal Velocity noch nie besser ausgesehen. Die Sichtdistanz wurde erheblich verbessert und der Code für das Rendering des Himmels wurde aktualisiert, um das Zittern der Polygone zu reduzieren. Die Sicht ist nicht mehr ständig vernebelt!

Mit Widescreen-Unterstützung und einer seidenweichen Framerate hat Terminal Velocity noch nie besser ausgesehen. Die Sichtdistanz wurde erheblich verbessert und der Code für das Rendering des Himmels wurde aktualisiert, um das Zittern der Polygone zu reduzieren. Die Sicht ist nicht mehr ständig vernebelt! Erfolge freigeschaltet: Zum ersten Mal werden Erfolge und Trophäen in das Spiel integriert! Diese Herausforderungen werden alle Piloten auf eine harte Probe stellen, wenn sie die verschiedenen zerstörerischen Waffen, Powerups und spektakulären Luft- und Bodenkämpfe einsetzen.

Zum ersten Mal werden Erfolge und Trophäen in das Spiel integriert! Diese Herausforderungen werden alle Piloten auf eine harte Probe stellen, wenn sie die verschiedenen zerstörerischen Waffen, Powerups und spektakulären Luft- und Bodenkämpfe einsetzen. The Sound of (nicht) Silence: Die Soundkanäle wurden komplett überarbeitet und bieten nun einen 360-Grad-Audioeffekt! Dies sorgt nicht nur für ein noch intensiveres Spielerlebnis, sondern bringt auch die Authentizität des Originalcodes auf moderne Audiosysteme.

Trailer und Bilder: