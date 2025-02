Terminator 2D: NO FATE: Action-Side-Scroller offiziell angekündigt

In Terminator 2D: NO FATE erleben Spieler ikonische Moment und übernehmen die Steuerung von Sarah Connor und dem T-800.

Reef Entertainment bringt die legendären Helden Sarah Connor, John Connor und den T-800 in Terminator 2D: NO FATE zurück, einem kommenden offiziell lizenzierten 2D-Action-Side-Scroller, der von Bitmap Bureau entwickelt wird.

Der Titel wird am 5. September 2025 für PlayStation 4|5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (über Steam und den Epic Games Store) erscheinen.

Spielt als Sarah Connor und der T-800 in einer Vielzahl von spannenden Missionen, in denen ihr es mit dem T-1000 aufnehmt und versucht, Skynets Pläne zu stoppen, bevor die menschliche Ethnie ausgelöscht wird.

Führt den Widerstand als John Connor in der Zukunft an und kämpft an vorderster Front als einzige Hoffnung der Menschheit im Krieg gegen die Maschinen. In dieser einzigartigen Geschichte, die ikonische Szenen aus „Terminator 2: Judgment Day“ mit Original-Szenarien und mehreren Endungen verbindet, liegt das Schicksal der Menschheit in eurer Hand.

Terminator 2D: NO FATE erweckt den bahnbrechenden Action-Film zum Leben, mit dem für das Bitmap Bureau-Team typischen adrenalingeladenen Arcade-Gameplay und der prächtigen Pixelgrafik, für die es bekannt ist.

Der Making Terminator 2D: NO FATE Trailer zeigt einen Blick hinter die Kulissen, um zu sehen, wie das Team die Herausforderung anging, einen der wichtigsten kulturellen Meilensteine des Kinos in ein komplettes Arcade-Erlebnis zu übersetzen und die unvergesslichen Szenen und Momente einzufangen, die eine ganze Generation geprägt haben.

„Es ist ein Liebesbrief an die Arcade-Spiele der 80er/90er Jahre und wir haben das Gefühl, dass es das T2-Spiel ist, das wir in unserer Jugend hätten haben sollen.“ – Mike Tucker: Design Direktor & Programmierer, Bitmap Bureau.

Features

Taucht ein in ein klassisches Arcade-Erlebnis, das eine Hommage an das Terminator-Universum ist, mit authentischem Arcade-Gameplay, Musik und einer von Grund auf neu entwickelten Grafik.

Erlebt ikonische Momente und beschreitet neue Wege als Sarah, John und der T-800 in einer Geschichte, die eine Mischung aus klassischen Szenen aus Terminator 2: Judgment Day und unerzählten Terminator-Geschichten bietet.

Schießt, schleicht und entkommt den Klingen des T-1000 in einer Vielzahl von Leveln und führt den Widerstand als John Connor in wichtigen Missionen des Zukunftskriegs an.

Kämpft gegen die ganze Wucht von Cyberdyne und Skynets Arsenal, mit zahlreichen Gegnertypen und adrenalingeladenen Bosskämpfen, die es zu bewältigen gilt.

Erlebt die Welt von Terminator 2: Judgment Day wie nie zuvor mit detaillierter 2D-Sprite-Grafik eurer Lieblingscharaktere und -szenen.

Genießt einen cineastischen Soundtrack mit neu bearbeiteter Musik aus dem legendären Terminator 2: Judgment Day-Score und völlig neuen Kompositionen.

Strebt nach dem höchsten Rang in jedem Level, um die Highscore-Tabelle zu beherrschen und Arcade-Unsterblichkeit zu erlangen.

Abwechslung bieten die verschiedenen Spielmodi, die ihr freischalten und aus denen ihr wählen könnt: Story-Modus, Arcade-Modus, Endlos-Modus, Boss Rush, Mutter der Zukunft und Level-Training!

Physische Vorbestellungen für Terminator 2D: NO FATE sind ab sofort möglich.

Drei physische Editionen sind für PlayStation 4|5, Nintendo Switch und Xbox One/Series X bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Die Day One Edition enthält eine Wendecover-Hülle, ein „Unknown Future“-Stoffposter, eine 25-mm-Metall-Arcade-Sammelmarke, ein Handbuch in Farbe und eine Sammlerbox.

Die Collector’s Edition enthält alles, was in der Day One Edition enthalten ist, sowie eine Sammlerdose, ein Steelbook, ein „Fiery Visions“-Stoffposter, einen Premium-Metallbriefbeschwerer, ein Daumenkino und ein Kunstbuch.

Die exklusive Online-Edition, die nur im Reef Direct Online-Store erhältlich ist, enthält eine spezielle schwarze Version der Sammlerdose und ein zusätzliches „Steel Mill Showdown“-Stoffposter.

Digitale Vorbestellungen werden zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein.