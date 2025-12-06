Terminator 2D: NO FATE: Collector’s Edition zur Vorbestellung freigegeben

Nach etlichen Verschiebungen erscheint am 12. Dezember 2025 endlich Terminator 2D: NO FATE. Jetzt wurde auch die Collector’s Edition zur Vorbestellung via Amazon freigegeben!
- Terminator 2D: NO FATE – Collector’s Edition (GERMAN) (Xbox Series X) – 104,99 €
- Terminator 2D: NO FATE – Collector’s Edition (GERMAN) (PS5)
- Terminator 2D: NO FATE – Collector’s Edition (GERMAN) (PS4)
- Terminator 2D: NO FATE – Collector’s Edition (GERMAN) (Nintendo Switch)
Die Collector’s Edition Set beinhaltet: Sammlerdose, SteelBook, Art Book, Flipbook, hochwertiger Metallbriefbeschwerer, „Fiery Visions“ Stoffposter, alle Gegenstände der Erstausgabe. Dazu noch die Day One Edition mit Terminator 2D: NO FATE (für Nintendo Switch, PS4, PS5 oder Xbox Series X), wendbare Cover-Hülle, „Unknown Future“ Stoff-Poster, 25-mm Sammlermünze im Arcade-Design, Handbuch in Vollfarbe und die Sammelbox.
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Außer der Münze hat diese Collector Edition keinen Mehrwert für mich. Werd nur das Game holen das reicht mir.🤔
Waaaas keine weitere Verschiebung???^^
Gut so. Viel Spaß mit der Collection
Naja. Is nix für mich. Auch wenn ich absoluter Terminator Fan bin.
Schöne Collection aber bei mir wäre das ein Staubfänger.
Ey, einfach alles stimmt an diesem Game! Außer der Preis!