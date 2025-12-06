Terminator 2D: NO FATE: Collector’s Edition zur Vorbestellung freigegeben

Terminator 2D: NO FATE kann ab sofort in einer schicken Collector’s Edition vorbestellt werden.

Nach etlichen Verschiebungen erscheint am 12. Dezember 2025 endlich Terminator 2D: NO FATE. Jetzt wurde auch die Collector’s Edition zur Vorbestellung via Amazon freigegeben!

Die Collector’s Edition Set beinhaltet: Sammlerdose, SteelBook, Art Book, Flipbook, hochwertiger Metallbriefbeschwerer, „Fiery Visions“ Stoffposter, alle Gegenstände der Erstausgabe. Dazu noch die Day One Edition mit Terminator 2D: NO FATE (für Nintendo Switch, PS4, PS5 oder Xbox Series X), wendbare Cover-Hülle, „Unknown Future“ Stoff-Poster, 25-mm Sammlermünze im Arcade-Design, Handbuch in Vollfarbe und die Sammelbox.