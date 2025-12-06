Terminator 2D: NO FATE: Collector’s Edition zur Vorbestellung freigegeben

48 Autor: , in News / Terminator 2D: NO FATE
Übersicht
Image: Reef Entertainment

Terminator 2D: NO FATE kann ab sofort in einer schicken Collector’s Edition vorbestellt werden.

Nach etlichen Verschiebungen erscheint am 12. Dezember 2025 endlich Terminator 2D: NO FATE. Jetzt wurde auch die Collector’s Edition zur Vorbestellung via Amazon freigegeben!

Die Collector’s Edition Set beinhaltet: Sammlerdose, SteelBook, Art Book, Flipbook, hochwertiger Metallbriefbeschwerer, „Fiery Visions“ Stoffposter, alle Gegenstände der Erstausgabe. Dazu noch die Day One Edition mit Terminator 2D: NO FATE (für Nintendo Switch, PS4, PS5 oder Xbox Series X), wendbare Cover-Hülle, „Unknown Future“ Stoff-Poster, 25-mm Sammlermünze im Arcade-Design, Handbuch in Vollfarbe und die Sammelbox.

48 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Mr Poppell 98200 XP Posting Machine Level 4 | 06.12.2025 - 21:40 Uhr

    Außer der Münze hat diese Collector Edition keinen Mehrwert für mich. Werd nur das Game holen das reicht mir.🤔

  2. Thagor90 4740 XP Beginner Level 2 | 06.12.2025 - 22:39 Uhr

    Waaaas keine weitere Verschiebung???^^

    Gut so. Viel Spaß mit der Collection

  3. xS1NN3Dx 11115 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.12.2025 - 23:41 Uhr

    Naja. Is nix für mich. Auch wenn ich absoluter Terminator Fan bin.

