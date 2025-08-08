Terminator 2D: NO FATE: Gameplay-Trailer stellt Spielmodi und Systeme vor

Reef Entertainment hat einen neuen Überblickstrailer zu Terminator 2D: NO FATE veröffentlicht, der detaillierte Einblicke in die verschiedenen Spielmodi und Systeme des kommenden Actiontitels gibt.

Gezeigt werden sechs unterschiedliche Modi: Story, Arcade, Mother of the Future, Boss Rush, Infinite Mode und Level Training. Jeder dieser Modi ist auf verschiedene Spielstile ausgerichtet, wodurch ihr wahlweise die komplette Geschichte erleben, direkt in die Action einsteigen oder gezielt eure Fähigkeiten trainieren könnt.

Darüber hinaus präsentiert der Trailer das arcade-inspirierte Bewertungssystem des Spiels. Nach jedem Level wird eine Punktzahl vergeben, die sich auf euren Highscore und die finale Bewertung auswirkt – mit dem Ziel, eure Initialen an die Spitze der Highscore-Tabelle zu bringen.

Der Trailer liefert außerdem eine umfassende Zusammenfassung der Gameplay-Mechaniken von Terminator 2D: NO FATE, um euch optimal auf die Veröffentlichung am 31. Oktober 2025 vorzubereiten. Der Titel erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X sowie PC.