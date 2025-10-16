Terminator 2D: NO FATE: Ikonische Filmszenen im Trailer

Das Schicksal meine es nicht gut für Fans von Terminator 2D: NO FATE. Publisher Reef Entertainment verschob den Release im September auf den 26. November. Die Details zur Verschiebung lest ihr hier nach.
Ein neuer Trailer hält am aktuellen Termin fest und zeigt einige ikonische Moment aus dem zweiten Teil der Filmreihe.
Scheint ganz gut zu werden.
Bin hot. Definitiv ein kauf
Oh man das sieht doch einfach nur fantastisch aus. Eines der am meist erwartetsten Titel dieses Jahr für mich. Ist vorbestellt und freue mich riesig drauf. Die Vorfreude ist groß. Bin gespannt ob es meinen bisherigen GotY-Kandidaten Avowed und RoboCop: Rogue City – Unfinished Business Konkurrenz macht🙂
Deine Collectors Edition wird das Feeling vollenden 🦾
Aber sowas von, davon gehe ich aus. Diese Collector’s Edition ist so schick. War echt traurig das es verschoben wurde. Aber wie sagt man so schön, Vorfreude ist die größte Freude🤣🤣🤣
Zwei meiner liebsten Franchises in einem Jahr vertreten, allein das macht schon diese Xbox Generation einfach nur fantastisch😎😎😎
Glaub ich 👍🏼 Ja eben, die Vorfreude wird größer und sooo weit ist es ja dann auch nicht mehr👍🏼👍🏼
Dito.
Super, danke dir. Schön zu sehen hier in den Kommentaren das es einige Fans dieses großartigen Franchises gibt. Terminator 2 ist ja für mich immer noch der beste Actionfilm aller Zeiten.
Alter ich hab da schon krass bock drauf.
Kann dem Spiel nicht viel abgewinnen. Einfach nicht mein Genre.
Kennst du Contra? Gab’s damals auf Sega Genesis, hab das geliebt, mittlerweile gibts nen Remake davon nennt sich Contra:Operation Galuga. Deswegen feier ich die Art Spiele😅
Klar kenne ich Contra hatte es aber als Probotector auf dem NES. Aber ist halt ewig her und Geschmäcker ändern sich manchmal. 🙂
Aufjedenfall…ich habe schon immer Shooter gehasst und heute versenke ich Stunden darin🤣
Bin gespannt. Ist schon lange auf der Wishlist
Da warte ik schon ein paar Tage druff 😅 wird so langsam Zeit dafür
Das wird einfach nur fett, auf jeden Fall einer meiner Top Titel dieses Jahr.
Ich freue mich schon riesig darauf. Das wird ein Fest.
Wird für Vollblutfans ein Pflichtkauf werden.
Terminator 2 ist bis heute mein Lieblingsfilm. Das Spiel muss ich im Auge behalten