Terminator 2D: NO FATE: Ikonische Filmszenen im Trailer

Im neuen Trailer zu Terminator 2D: NO FATE gibt es ikonische Momente aus Terminator 2: Judgment Day.

Das Schicksal meine es nicht gut für Fans von Terminator 2D: NO FATE. Publisher Reef Entertainment verschob den Release im September auf den 26. November. Die Details zur Verschiebung lest ihr hier nach.

Ein neuer Trailer hält am aktuellen Termin fest und zeigt einige ikonische Moment aus dem zweiten Teil der Filmreihe.