Terminator 2D: NO FATE: Ikonische Filmszenen im Trailer

19 Autor: , in News / Terminator 2D: NO FATE
Übersicht
Image: Reef Entertainment

Im neuen Trailer zu Terminator 2D: NO FATE gibt es ikonische Momente aus Terminator 2: Judgment Day.

Das Schicksal meine es nicht gut für Fans von Terminator 2D: NO FATE. Publisher Reef Entertainment verschob den Release im September auf den 26. November. Die Details zur Verschiebung lest ihr hier nach.

Ein neuer Trailer hält am aktuellen Termin fest und zeigt einige ikonische Moment aus dem zweiten Teil der Filmreihe.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Terminator 2D: NO FATE

19 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Robilein 1166150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 16.10.2025 - 16:12 Uhr

    Oh man das sieht doch einfach nur fantastisch aus. Eines der am meist erwartetsten Titel dieses Jahr für mich. Ist vorbestellt und freue mich riesig drauf. Die Vorfreude ist groß. Bin gespannt ob es meinen bisherigen GotY-Kandidaten Avowed und RoboCop: Rogue City – Unfinished Business Konkurrenz macht🙂

    0
      • Robilein 1166150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 16.10.2025 - 16:35 Uhr
        Antwort auf Teddofryo

        Aber sowas von, davon gehe ich aus. Diese Collector’s Edition ist so schick. War echt traurig das es verschoben wurde. Aber wie sagt man so schön, Vorfreude ist die größte Freude🤣🤣🤣

        Zwei meiner liebsten Franchises in einem Jahr vertreten, allein das macht schon diese Xbox Generation einfach nur fantastisch😎😎😎

        1
        • Teddofryo 66275 XP Romper Domper Stomper | 16.10.2025 - 16:44 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Glaub ich 👍🏼 Ja eben, die Vorfreude wird größer und sooo weit ist es ja dann auch nicht mehr👍🏼👍🏼

          0
          • Robilein 1166150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 16.10.2025 - 18:18 Uhr
            Antwort auf GunslingerII

            Super, danke dir. Schön zu sehen hier in den Kommentaren das es einige Fans dieses großartigen Franchises gibt. Terminator 2 ist ja für mich immer noch der beste Actionfilm aller Zeiten.

            0
      • Teddofryo 66275 XP Romper Domper Stomper | 16.10.2025 - 17:16 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Kennst du Contra? Gab’s damals auf Sega Genesis, hab das geliebt, mittlerweile gibts nen Remake davon nennt sich Contra:Operation Galuga. Deswegen feier ich die Art Spiele😅

        0
        • faktencheck 139940 XP Elite-at-Arms Gold | 16.10.2025 - 17:28 Uhr
          Antwort auf Teddofryo

          Klar kenne ich Contra hatte es aber als Probotector auf dem NES. Aber ist halt ewig her und Geschmäcker ändern sich manchmal. 🙂

          1
  6. Rotten 74065 XP Tastenakrobat Level 2 | 16.10.2025 - 16:33 Uhr

    Da warte ik schon ein paar Tage druff 😅 wird so langsam Zeit dafür

    0
  10. GERxJOHNNY 51410 XP Nachwuchsadmin 5+ | 16.10.2025 - 17:23 Uhr

    Terminator 2 ist bis heute mein Lieblingsfilm. Das Spiel muss ich im Auge behalten

    0

Hinterlasse eine Antwort