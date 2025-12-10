Terminator 2D: NO FATE: Launch Trailer zum Action-Side-Scroller

33 Autor: , in News / Terminator 2D: NO FATE
Übersicht
Image: Reef Entertainment

Der offizielle Launch-Trailer zu Terminator 2D: NO FATE stimmt auf den Krieg gegen die Maschinen ein.

Nach mehreren Verschiebungen steht der Action-Side-Scroller Terminator 2D: NO FATE kurz vor seiner Veröffentlichung. Ab dem 12. Dezember prallen auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC Vergangenheit und Zukunft aufeinander.

Im neu veröffentlichten Launch-Trailer gibt es schon jetzt Sarah und John Connor sowie den legendären T-800 im Kampf gegen allerlei Widerstände zu sehen, diverse ikonische Filmszenen aus Terminator 2: Judgment Day inklusive:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Terminator 2D: NO FATE

33 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Gonzo 26325 XP Nasenbohrer Level 3 | 10.12.2025 - 08:53 Uhr

    Das Spiel sieht so wahnsinnig gut aus, erinnert mich hart an das damalige T2 für den Gameboy, was ich geliebt habe. Werde allerdings erst in einem Sale zuschlagen.

    0
  4. AndroniKx 26530 XP Nasenbohrer Level 3 | 10.12.2025 - 09:21 Uhr

    Geil, beim anschauen vom Trailer bekomme ich ganz feuchte Hände 😀

    0
  8. DangerAron 3100 XP Beginner Level 2 | 10.12.2025 - 10:01 Uhr

    NOCH ist es nicht erschienen 😂 Aber ich hoffe inständig, dass es dieses Mal klappt 😀

    0

Hinterlasse eine Antwort