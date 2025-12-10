Terminator 2D: NO FATE: Launch Trailer zum Action-Side-Scroller

Nach mehreren Verschiebungen steht der Action-Side-Scroller Terminator 2D: NO FATE kurz vor seiner Veröffentlichung. Ab dem 12. Dezember prallen auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC Vergangenheit und Zukunft aufeinander.
Im neu veröffentlichten Launch-Trailer gibt es schon jetzt Sarah und John Connor sowie den legendären T-800 im Kampf gegen allerlei Widerstände zu sehen, diverse ikonische Filmszenen aus Terminator 2: Judgment Day inklusive:
33 Kommentare
Soll das nicht Im gamepass kommen?
Nä
Das Spiel sieht so wahnsinnig gut aus, erinnert mich hart an das damalige T2 für den Gameboy, was ich geliebt habe. Werde allerdings erst in einem Sale zuschlagen.
Bald geht’s los. Freue mich schon.
Geil, beim anschauen vom Trailer bekomme ich ganz feuchte Hände 😀
Ich werde es mir wohl später im Sale holen.
Gibts sogar als Disc Version. Schön . später im Sale dann mal.
Geholt wird das Spiel. Die Frage ist noch für Xbox oder Switch?
NOCH ist es nicht erschienen 😂 Aber ich hoffe inständig, dass es dieses Mal klappt 😀