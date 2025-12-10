Terminator 2D: NO FATE: Launch Trailer zum Action-Side-Scroller

Der offizielle Launch-Trailer zu Terminator 2D: NO FATE stimmt auf den Krieg gegen die Maschinen ein.

Nach mehreren Verschiebungen steht der Action-Side-Scroller Terminator 2D: NO FATE kurz vor seiner Veröffentlichung. Ab dem 12. Dezember prallen auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC Vergangenheit und Zukunft aufeinander.

Im neu veröffentlichten Launch-Trailer gibt es schon jetzt Sarah und John Connor sowie den legendären T-800 im Kampf gegen allerlei Widerstände zu sehen, diverse ikonische Filmszenen aus Terminator 2: Judgment Day inklusive: