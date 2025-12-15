Terminator 2D: NO FATE: Medaillenspiegel mit Wertungen der Fachpresse

Der Tag des Jüngsten Gerichts ist für Terminator 2D: NO FATE mit den ersten Wertungen der Fachpresse eingetreten.

Hat sich das Warten gelohnt? Seit Freitag ist Terminator 2D: NO FATE nun endlich für Konsolen und PC erschienen. Publisher Reef Entertainment hatte das Pixel-Art-Actionspiel im Laufe des Jahres dreimal verschoben.

Die ersten Testberichte wurden auf internationaler Ebene veröffentlicht. Derzeit steht das Spiel des Entwicklers Bitmap Bureau bei Metacritic bei 68, während der Score bei Opencritic mit 75 etwas höher liegt.

Hier der Medaillenspiegel mit Wertungen der Fachpresse:

Terminator 2D: NO FATE – Medaillenspiegel

ComingSoon.net 8,5/10

TheSixthAxis 8/10

Push Square 8/10

GameSpew 8/10

COGconnected 75/100

XboxEra 7,5/10

Nintendo Life 7/10

Twisted Voxel 7/10

Wertungen 5/5

Eurogamer 4/5

Slant Magazine 4/5

Daily Mirror 3/5