Terminator 2D: NO FATE: Medaillenspiegel mit Wertungen der Fachpresse

Hat sich das Warten gelohnt? Seit Freitag ist Terminator 2D: NO FATE nun endlich für Konsolen und PC erschienen. Publisher Reef Entertainment hatte das Pixel-Art-Actionspiel im Laufe des Jahres dreimal verschoben.
Die ersten Testberichte wurden auf internationaler Ebene veröffentlicht. Derzeit steht das Spiel des Entwicklers Bitmap Bureau bei Metacritic bei 68, während der Score bei Opencritic mit 75 etwas höher liegt.
Hier der Medaillenspiegel mit Wertungen der Fachpresse:
Terminator 2D: NO FATE – Medaillenspiegel
- ComingSoon.net 8,5/10
- TheSixthAxis 8/10
- Push Square 8/10
- GameSpew 8/10
- COGconnected 75/100
- XboxEra 7,5/10
- Nintendo Life 7/10
- Twisted Voxel 7/10
Wertungen 5/5
- Eurogamer 4/5
- Slant Magazine 4/5
- Daily Mirror 3/5
Ist sogar „Fully On Disk“, für alle Disk-Liebhaber da draußen 🙂
Ist auch die Musik von Guns N‘ Roses ist auch mit dabei
Scheint ja doch den richtigen Geschmack zu treffen.
Scheint ein solides Spiel zu sein, habe ich genau so erwartet.