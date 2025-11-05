Terminator 2D: NO FATE: Schon wieder verschoben

Zum dritten Mal wurde die Veröffentlichung von Terminator 2D: NO FATE verschoben.

Sind aller guten Dinge drei? Es ist zu hoffen. Denn Terminator 2D: NO FATE wurde schon wieder verschoben.

Nachdem es erst von Juli auf Oktober und dann auf November verschoben wurde, informiert Reef Entertainment über eine weitere Verschiebung.

Der neue Release-Termin von Terminator 2D: NO FATE ist jetzt der 12. Dezember 2025 für digitale und physische Einheiten.

Doch warum schon wieder ein neues Datum?

In der Mitteilung heißt es dazu, man habe nun alle Komponenten für alle Editionen zusammen. Da diese aber erst noch zusammengefügt werden müssen, benötigt man mehr Zeit.

„Die physischen Komponenten für alle Editionen sind jetzt endlich da, nachdem es immer wieder zu Verzögerungen kam, die uns von unseren ursprünglichen Zeitplänen abgebracht haben. Jetzt müssen wir aber die physischen Editionen zusammenbauen, was ein bisschen Zeit braucht.“ „Deswegen verschieben wir den Starttermin von Terminator 2D: NO FATE für alle physischen und digitalen Versionen des Spiels auf den 12. Dezember 2025.“