Terminator 2D: NO FATE: Terminators Rückkehr erneut verschoben

Der Release des kommenden Action-Spiels Terminator 2D: NO FATE wurde offiziell auf den 26. November 2025 verschoben.
Laut Angaben von Reef Entertainment sind anhaltende globale Handels- und Zolländerungen verantwortlich für die Verzögerung, die insbesondere die Lieferung der Komponenten für die Day One und Collector’s Editions betraf.
Um sicherzustellen, dass alle Editionen gleichzeitig weltweit verfügbar sind, gilt das neue Datum sowohl für physische als auch für digitale Versionen.
Das Team von Reef Entertainment bedankt sich bei allen Fans für ihre Geduld und versichert, dass die zusätzliche Wartezeit dafür genutzt wird, die Qualität des Spiels weiter zu optimieren. Terminator 2D: NO FATE kombiniert klassische Action-Elemente mit modernen Gameplay-Mechaniken und richtet sich sowohl an langjährige Fans der Terminator-Reihe als auch an neue Spielerinnen und Spieler.
Bereits im Juli 2025 wurde das Spiel auf den 31. Oktober verschoben. Heute auf den 26. November 2025.
Schade für die, die sich auf das Spiel freuen, dann eben einen Monat später.
Na aber digital könnte es doch schon released werden oder?
CE Käufer kann man doch später beliefern, ist dumm wenn man wegen Kleinigkeiten nicht veröffentlicht wenn das Spiel eigentlich fertig ist.
Man möchte aber alle Versionen gemeinsam auf den Markt bringen, heißt es.
Wird schon sein Sinn haben
Schade aber vielleicht besser so.
Solang et dann fertig rauskommt hab ik damit keen Problem 😅 ik bin geduldig 🐙
Also ein muss ich jetzt echt mal sagen, ich Feier dein Dialekt. Stell mir des auch so vor das du so redest 😉
Weiß schon jemand ob es in denn gampass kommt ?