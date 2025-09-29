Terminator 2D: NO FATE: Terminators Rückkehr erneut verschoben

Image: Reef Entertainment

Terminators Rückkehr erneut verschoben: Terminator 2D: NO FATE erscheint am 26. November 2025.

Der Release des kommenden Action-Spiels Terminator 2D: NO FATE wurde offiziell auf den 26. November 2025 verschoben.

Laut Angaben von Reef Entertainment sind anhaltende globale Handels- und Zolländerungen verantwortlich für die Verzögerung, die insbesondere die Lieferung der Komponenten für die Day One und Collector’s Editions betraf.

Um sicherzustellen, dass alle Editionen gleichzeitig weltweit verfügbar sind, gilt das neue Datum sowohl für physische als auch für digitale Versionen.

Das Team von Reef Entertainment bedankt sich bei allen Fans für ihre Geduld und versichert, dass die zusätzliche Wartezeit dafür genutzt wird, die Qualität des Spiels weiter zu optimieren. Terminator 2D: NO FATE kombiniert klassische Action-Elemente mit modernen Gameplay-Mechaniken und richtet sich sowohl an langjährige Fans der Terminator-Reihe als auch an neue Spielerinnen und Spieler.

Bereits im Juli 2025 wurde das Spiel auf den 31. Oktober verschoben. Heute auf den 26. November 2025.

  1. Katanameister 207180 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.09.2025 - 19:11 Uhr

    Schade für die, die sich auf das Spiel freuen, dann eben einen Monat später.

    0
  2. de Maja 298035 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.09.2025 - 19:16 Uhr

    Na aber digital könnte es doch schon released werden oder?
    CE Käufer kann man doch später beliefern, ist dumm wenn man wegen Kleinigkeiten nicht veröffentlicht wenn das Spiel eigentlich fertig ist.

    0
    • Z0RN 489110 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 29.09.2025 - 19:18 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Man möchte aber alle Versionen gemeinsam auf den Markt bringen, heißt es.

      0
  5. Rotten 72225 XP Tastenakrobat Level 1 | 29.09.2025 - 19:35 Uhr

    Solang et dann fertig rauskommt hab ik damit keen Problem 😅 ik bin geduldig 🐙

    1
    • DanSanAliaMi 57240 XP Nachwuchsadmin 7+ | 29.09.2025 - 19:40 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Also ein muss ich jetzt echt mal sagen, ich Feier dein Dialekt. Stell mir des auch so vor das du so redest 😉

      0

