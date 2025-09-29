Terminator 2D: NO FATE: Terminators Rückkehr erneut verschoben

Der Release des kommenden Action-Spiels Terminator 2D: NO FATE wurde offiziell auf den 26. November 2025 verschoben.

Laut Angaben von Reef Entertainment sind anhaltende globale Handels- und Zolländerungen verantwortlich für die Verzögerung, die insbesondere die Lieferung der Komponenten für die Day One und Collector’s Editions betraf.

Um sicherzustellen, dass alle Editionen gleichzeitig weltweit verfügbar sind, gilt das neue Datum sowohl für physische als auch für digitale Versionen.

Das Team von Reef Entertainment bedankt sich bei allen Fans für ihre Geduld und versichert, dass die zusätzliche Wartezeit dafür genutzt wird, die Qualität des Spiels weiter zu optimieren. Terminator 2D: NO FATE kombiniert klassische Action-Elemente mit modernen Gameplay-Mechaniken und richtet sich sowohl an langjährige Fans der Terminator-Reihe als auch an neue Spielerinnen und Spieler.

Bereits im Juli 2025 wurde das Spiel auf den 31. Oktober verschoben. Heute auf den 26. November 2025.