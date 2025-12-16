Terminator: Survivors: Release verschoben und Closed-Beta Tests angekündigt.

NACON und NACON Studio Milan haben heute ein Update zu Terminator: Survivors veröffentlicht. In einem Brief an die Fans stellt Studiochef Marco Ponte die Ambitionen des Entwicklungsteams vor und erklärt, dass die ursprünglich für 2025 geplante Veröffentlichung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Im Laufe des Jahres 2026 sind Closed-Beta Tests geplant.

Im veröffentlichten Brief erläutert NACON Studio Milan, dass ein Spiel geschaffen werden soll, dass dem Kultuniversum von Terminator würdig ist. Das vollständige Statement kann auf Steam gelesen werden. Mit diesem Brief möchte das in Mailand ansässige Studio die Fans über den Fortschritt des Projekts informieren. Das Studio hat sein Konzept überarbeitet, um die Fans der Lizenz hinsichtlich Design, Kampf, Story und Atmosphäre zufriedenzustellen. Gestärkt durch diese Überlegungen wurde ein neuer Kurs eingeschlagen, wie Marco Ponte erklärt:

„Um euch ein authentisches Terminator-Erlebnis und das bestmögliche Shooter- und Erkundungs-Gameplay zu bieten, müssen wir den kooperativen Multiplayer-Modus zurückstellen. Wir wissen, dass dies eine Enttäuschung sein mag, aber wir glauben, dass dies die richtige kreative Richtung für eine entschiedene Vision der Welt nach dem Tag des Jüngsten Gerichts ist.“

NACON Studio Milan hat außerdem beschlossen, den Spieler*innen ein Premium-Erlebnis ohne Early Access zu bieten. Aufgrund dieser Änderungen wird der Veröffentlichungstermin von Terminator: Survivors verschoben. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Während der Wartezeit bis hin zum Release wird es durch Closed-Beta Tests die Möglichkeit geben, Feedback an das Studio zu schicken. Registrierungen sind über diesen Link möglich.

Terminator: Survivors wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und für PC (via Steam) erhältlich sein.