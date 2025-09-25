Terminull Brigade: F2P-Shooter ballert jetzt im PC Game Pass, später auch für Xbox

Der Free-to-Play-Shooter Terminull Brigade ist jetzt für Xbox auf PC mit PC Game Pass spielbar und später auch auf Xbox Series X|S.

Terminull Brigade, das neue Action-Roguelike mit Looter-Shooter-Gameplay, ist ab sofort für Xbox auf PC verfügbar – inklusive PC Game Pass.

Beim Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast wurde zudem angekündigt, dass das Spiel nächsten Monat auf Xbox Series X|S erscheint. Außerdem erwartet euch in Season 2 ein spektakuläres Crossover mit Neon Genesis Evangelion.

In Terminull Brigade schlüpft ihr in die Rolle eines Rogueteers – jeder mit einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen. Kämpft euch in diesem PC-Game mit Roguelike-Elementen durch prozedural generierte Level, sammelt epische Beute und entwickelt euren Rogueteer zum unaufhaltsamen Elite-Kämpfer weiter.

Dank der Roguelike-Mechanik ist jede Session anders: neue Gegner, neue Chancen, neue Strategien.

Erlebt mit Terminull Brigade einen actiongeladenen Looter-Shooter, der tiefgreifende Meta-Progression und packende Kämpfe vereint.

Für alle Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass gibt es sogar exklusive Game Pass Skins, monatlichen Re-Supply Packs und wertvolle Ingame-Boni.

Als Game Pass Ultimate-Mitglied erhaltet ihr das monatliche Re-Supply Pack, das eure Fortschritte im Spiel deutlich beschleunigt. Darin enthalten sind Respawn Coins, Terminull Coins, Tycho Coins, Capacity Cores, Refractor Data und XGP Lootboxen.