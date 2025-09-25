Terminull Brigade: F2P-Shooter ballert jetzt im PC Game Pass, später auch für Xbox

Terminull Brigade, das neue Action-Roguelike mit Looter-Shooter-Gameplay, ist ab sofort für Xbox auf PC verfügbar – inklusive PC Game Pass.
Beim Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast wurde zudem angekündigt, dass das Spiel nächsten Monat auf Xbox Series X|S erscheint. Außerdem erwartet euch in Season 2 ein spektakuläres Crossover mit Neon Genesis Evangelion.
In Terminull Brigade schlüpft ihr in die Rolle eines Rogueteers – jeder mit einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen. Kämpft euch in diesem PC-Game mit Roguelike-Elementen durch prozedural generierte Level, sammelt epische Beute und entwickelt euren Rogueteer zum unaufhaltsamen Elite-Kämpfer weiter.
Dank der Roguelike-Mechanik ist jede Session anders: neue Gegner, neue Chancen, neue Strategien.
Erlebt mit Terminull Brigade einen actiongeladenen Looter-Shooter, der tiefgreifende Meta-Progression und packende Kämpfe vereint.
Für alle Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass gibt es sogar exklusive Game Pass Skins, monatlichen Re-Supply Packs und wertvolle Ingame-Boni.
Als Game Pass Ultimate-Mitglied erhaltet ihr das monatliche Re-Supply Pack, das eure Fortschritte im Spiel deutlich beschleunigt. Darin enthalten sind Respawn Coins, Terminull Coins, Tycho Coins, Capacity Cores, Refractor Data und XGP Lootboxen.
Auch wenn das so überhaupt nicht mein Spiel ist, bissel neugierig bin ich ja trotzdem wie das NGE Crossover aussehen wird.
Im Trailer war ja nur das Nerv Logo zu sehen.
Hoffentlich orientiert sich das dann am Original Anime und nicht am Remake, das sich von 2007 – 2021 zog.. für 4 Filme.. und recht speziell geworden ist.
Aber gut Hideaki Anno hatte es eh nie leicht mit den Fans von NGE 🙈
Nicht umsonst gibt es Death and Rebirth und The End of Evangelion.
Ich freu mich schon sehr darauf und bin sehr neugierig wie es sein wird.🤗
Irgendwie sehen diese free 2 Play Dinger alle gleich aus 😂…nein danke ,von so einem Rotz lass ich die Finger ,abgesehen davon machen sie den Markt kaputt je mehr auf diesen Rotz reinfallen .
Man braucht sich dann nicht mehr zu wundern wenn keine aaa Games oder kleine Studios nicht mehr finanziell interessant sind weil zu viele ihr Geld für „kostenlose“ Spiele investieren (Fortnite)…entweder mit kosmetics oder Spam Werbung ! …und da wird mehr abgezockt ähm eingenommen als es bei rationalen Games der Fall ist . Magazine wie xbox Dynastie könnten dann auch auf ihre Tests in ferner Zukunft verzichten , denn man muss ja kein Geld mehr für spiele ausgeben um sie zu testen . Wenn ich ein Magazin wie dynasty führen würde ,würde ich die Community über so ein Dreck echt mal aufklären und sensibilisieren was wirklich auf dem Spiel steht .
Loift sicher gut😁 🥱
Sieht unterhaltsamer als Marathon aus aber bei Lootshooter bin ich raus.
Hä? Irgendwie merkwürdig ausgedrückt. Das Game ist im GamePass inkludiert wäre richtig. 🤓