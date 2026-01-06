Terra Invicta: Der Kampf um das Sonnensystem beginnt

Hooded Horse und Pavonis Interactives ehrgeiziges Sci‑Fi‑Grand‑Strategy‑Spiel – und das erste Spiel, das der Publisher jemals unter Vertrag genommen hat – hat den Early Access verlassen. Terra Invicta ist jetzt in Version 1.0 auf Steam, GOG, dem Epic Games Store, dem Microsoft Store und dem PC Game Pass verfügbar.
Nachdem Aliens an den Rändern des Sonnensystems entdeckt werden, zerfällt die Menschheit in sieben ideologische Fraktionen, jede mit einer einzigartigen Vision der Zukunft, jede im Wettstreit um Macht unter den Nationen der Welt. Übernehmt die Kontrolle über die Nationen der Erde, breitet euch über das Sonnensystem aus, um seine Ressourcen auszubeuten, und baut raumfahrende Schiffe, um in realistischen taktischen Kämpfen zu kämpfen.
Seit dem Start in den Early Access im September 2022 hat Pavonis Interactive mehrere große Updates für Terra Invicta veröffentlicht, mit bedeutenden Verbesserungen/Ergänzungen, darunter:
- Eine überarbeitete Benutzeroberfläche sowie kontinuierliche Verbesserungen am umfangreichen Technologiebaum des Spiels
- Neues und verbessertes Tutorial
- Verbesserte Mechaniken für Weltraumkämpfe
- Neue Schiffsklassen, Hab‑Module und andere weltraumbasierte Inhalte
- Exo‑Fighter für Erdnationen
- Neue und aktualisierte Regionen, formbare Nationen usw.
- Zwei neue Szenarien – das Schnellstart‑Szenario „2070“ sowie ein aktualisiertes Start‑Szenario für 2026
- Kontinuierliche Verbesserungen des KI‑Verhaltens
- Unzählige Balance‑Anpassungen und Quality‑of‑Life‑Verbesserungen
- Zusätzliche Sprachunterstützung
Schaut mir ziemlich frimmelig aus.
Anschauen werde ich mir das Spiel. Die Steam Bewertungen sind ja recht gut, zeigen aber auch, dass es keine leichte Kost ist.
Sieht interessant aus. Werde ich mir anschauen auf dem PC