Terra Invicta: Der Kampf um das Sonnensystem beginnt

Terra Invicta verlässt den Orbit: Das Sci‑Fi‑Epos startet offiziell in Version 1.0 und ist im PC Game Pass spielbar.

Hooded Horse und Pavonis Interactives ehrgeiziges Sci‑Fi‑Grand‑Strategy‑Spiel – und das erste Spiel, das der Publisher jemals unter Vertrag genommen hat – hat den Early Access verlassen. Terra Invicta ist jetzt in Version 1.0 auf Steam, GOG, dem Epic Games Store, dem Microsoft Store und dem PC Game Pass verfügbar.

Nachdem Aliens an den Rändern des Sonnensystems entdeckt werden, zerfällt die Menschheit in sieben ideologische Fraktionen, jede mit einer einzigartigen Vision der Zukunft, jede im Wettstreit um Macht unter den Nationen der Welt. Übernehmt die Kontrolle über die Nationen der Erde, breitet euch über das Sonnensystem aus, um seine Ressourcen auszubeuten, und baut raumfahrende Schiffe, um in realistischen taktischen Kämpfen zu kämpfen.

Seit dem Start in den Early Access im September 2022 hat Pavonis Interactive mehrere große Updates für Terra Invicta veröffentlicht, mit bedeutenden Verbesserungen/Ergänzungen, darunter:

Eine überarbeitete Benutzeroberfläche sowie kontinuierliche Verbesserungen am umfangreichen Technologiebaum des Spiels

Neues und verbessertes Tutorial

Verbesserte Mechaniken für Weltraumkämpfe

Neue Schiffsklassen, Hab‑Module und andere weltraumbasierte Inhalte

Exo‑Fighter für Erdnationen

Neue und aktualisierte Regionen, formbare Nationen usw.

Zwei neue Szenarien – das Schnellstart‑Szenario „2070“ sowie ein aktualisiertes Start‑Szenario für 2026

Kontinuierliche Verbesserungen des KI‑Verhaltens

Unzählige Balance‑Anpassungen und Quality‑of‑Life‑Verbesserungen

Zusätzliche Sprachunterstützung