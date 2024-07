Terraria: 59 Millionen Verkäufe in 13 Jahren

Autor:, in / Terraria

Im Mai 2011 feierte das populäre Side-Scrolling-Sandbox-Action-Rollenspiel Terraria den Start seiner PC-Version. In der Folgezeit wurde das von Re-Logic entwickelte Spiel für zahlreiche weitere Plattformen veröffentlicht und ist unter anderem auf drei Konsolengenerationen spielbar.

Aus einem neu veröffentlichten State of the Game-Forumpost geht jetzt hervor, dass sich Terraria in den 13 Jahren seit der Erstveröffentlichung ganze 58,7 Millionen Mal verkaufen konnte. Alleine 32 Millionen Verkäufe gehen auf die PC-Version zurück.

Für den nahenden Meilenstein von 60 Millionen Verkäufen deutet das Entwicklerteam eine spezielle Überraschung an, zu welcher aber keine weiteren Details verraten wurden.

Aktuell arbeitet Re-Logic am umfangreichen Update 1.4.5., das noch dieses Jahr erscheinen soll und unter anderem ein Crossover mit dem von Motion Twin entwickelten Roguelike-Metroidvania Dead Cells umfassen wird.